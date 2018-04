Estadal de fútbol con mucha acción

Gabriel Montenegro - Un total de 20 encuentros en sus distintas categorías, alberga para este fin de semana el Campeonato Estadal de Fútbol

CAMPEONATO ESTADAL 2018

JORNADA Nº 6

Mario Urdaneta Araujo “Milagro”

Sábado 14/04/2018

1) EFM Don Bosco F.C. “A” Vs EFM Beatriz F.C. Sub 12, 08:30 am

2) Venvidrio Vs Salesianos FC Sub 12, 09:30 am

3) Pax Dei Vs Club Dpvo. Trujillo Balompié Sub 12, 10:30 am

4) A.C. Milagro F.C. Vs EFM Dpvo. La Cejita Sub 12, 11:30 am

5 EFM Country Club Valera Vs EFM Dpvo. La Cejita Sub 13, 12:30 pm Torneo Conmebol

6 A.C. Milagro FC Vs AD Goles Mohesa Sub 14, 02:00 pm

7 A.C. Milagro FC Vs Real Trujillo Sub 18, 03:30 pm

Campo Renato San Germano “Plata 3”

Sábado 14-04-18

1 ACF Aruven Vs EFM Beatriz F.C. Sub 8, 08:30 am

2 Calle Valera F.C. Vs Club Dvo. el Country Sub 8, 09:30 am

3 EFM Beatriz F.C. Vs Club Dvo. el Country Sub 10, 10:30 am

4 EFM Don Bosco F.C. “A” Vs EFM Orazio Di Rosa Sub 10, 11:30 am

5 Andinos F.C.Vs EFM Orazio Di Rosa Sub 13, 12:30 pm Torneo Conmebol

6 Club Dpvo. Trujillo Balompié Vs Club Dpvo. El Country Sub 13, 02:00 pm Torneo Conmebol

7 Salesianos F.C. Vs ACF Aruven Sub 13, 03:30 pm Torneo Conmebol Gonzalo Sénior “Fe y Alegría”

Domingo 15/04/2018

. 1 ACF Aruven Vs EFM Dvo. La Cejita Sub 14, 08:30 am

2 EF Turbina Soto Vs Mendocinos F.C. Sub 14, 10:00 am

3 Yoel Daboin Vs Venvidrio Sub 14, 11:30 am

4) EFM Don Bosco F.C Vs Santa Fe “Cenizo” Sub 14, 01:00 pm

5) A.D Goles Mohesa Vs 3 de Febrero Sub 14, 02:30 pm

6) EFM Fe y Alegría Vs EFM Beatriz F.C. Sub 18, 04:00 pm