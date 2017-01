Massiel Viloria | CNP: 10587 - Recientemente según una denuncia pública formulada por Sócrates Leal, luchador social y secretario general de Un Nuevo Tiempo, en el municipio Julio César Salas del estado Mérida, el estadio de Arapuey, ubicado vía a Palmira, se encuentra en total abandono por las autoridades locales, en perjuicio de la comunidad deportiva adyacente.

En tal sentido, Leal afirmó que el deterioro del campo deportivo se viene generando desde hace mucho tiempo, pues, la Municipalidad no ha tenido ningún tipo de ayuda e inversión para las mejoras del mismo, por el contrario el estadio luce su peor rostro entre la maleza, el descuido, la basura y los hampones se apoderan de las instalaciones. “El estado de abandono del estadio ha empeorado progresivamente, está en muy malas condiciones y cualquiera puede verlo, con unas instalaciones así se les está coartando el derecho a muchos jóvenes de poder desarrollar óptimamente sus actividades deportivas”, dijo Leal.

Donde está la plata?

El máximo vocero de la tolda azul en el ayuntamiento informó además que vecinos del recinto deportivo aseguraron que años atrás presuntamente se aprobó un presupuesto destinado para la colocación de un transformador, postes, guayas y pantallas reflectoras de luz, cosa que no se cumplió. ¨Aquí la gente de este sector asegura que ellos tienen conocimiento de que años atrás se aprobaron una serie de mejoras por supuesto para ofrecer seguridad al lugar; pero es evidente que tal ayuda o presupuesto nunca llegó, donde está ese dinero, nadie sabe¨. Comentó la fuente.

Crítica

Por otra parte, Leal criticó que “Otro problema es que los jóvenes, para poder desarrollar algún deporte, han tenido que limpiar el terreno ellos mismos, porque tanto la Alcaldía como su Instituto Autónomo de Deporte, brillan por su ausencia. No me parece justo que teniendo la Alcaldía, la Gobernación y además un instituto municipal de deporte tengamos estadios en estas pésimas condiciones; los jóvenes no tienen un lugar apropiado para practicar las disciplinas deportivas que más les atraiga, entonces tenemos a futuro hombres con ocio y vicios. En Julio César Salas no tenemos un programa deportivo, no existen medios que impulsen el deporte, entonces qué está haciendo el Instituto Municipal de Deporte”. Recalcó Leal.

Llamado

El dirigente político hizo un llamado a las autoridades para que cumplan con su deber y atiendan la situación. “Tienen que ponerle seriedad a la responsabilidad que tienen en el área deportiva, deben acondicionar las infraestructuras existentes porque tampoco han hecho nuevas instalaciones, así que, por lo menos, deberían conservar lo poco que hay a través de un programa de mantenimiento y limpieza de las mismas”, indicó Leal.

Finalmente, Sócrates aseveró que “Quiero que sepan que no es un favor que le pedimos todos, es una exigencia que se le hace porque para eso están allí, administrando los recursos de todos los habitantes del municipio, cumplan con su deber”. Concluyó.

