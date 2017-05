Estado asesino y delincuente impera hoy en Trujillo

SEGUNDO MENDOZA | (CNP 5718) - La violencia, agresión y crueldad desmedida, con la que actúan las hordas delincuenciales y asesinas, mejor conocidas como “Colectivos”, que ocasionaron la muerte del joven estudiante de la Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez” (Unesr), Eddy Alejandro Aguilar, dirigidas por el general Wilson Marín en la entidad, nos permite concluir que “en Trujillo gobierna un Estado asesino y forajido”.

Este es el criterio de Joaquín Aguilar, diputado a la Asamblea Nacional, quien sustenta su denuncia en “la forma impune con aval del Gobierno Regional, que conduce Henry Rangel Silva, con que actúan los delincuentes armados, ladrones y asesinos que son los Colectivos, en las manifestaciones y acciones de protesta que el pueblo trujillano realiza contra el gobierno de Nicolás Maduro”.

Público y notorio

Es comunicacional, público y notorio que los denominados Colectivos -precisa-, son los encargados de perpetrar los ataques violentos contra los trujillanos que mayoritariamente en la calle, han decidido expresar su descontento y rechazo al régimen de Maduro.

Lo insólito del caso –subraya Aguilar- es que los Colectivos cometen todo tipo de delitos que van desde los robos, atracos, arrebatones, destrozos a los bienes públicos y privados y asesinatos, bajo la mirada complaciente de la Policía y de otros cuerpos de seguridad del Estado.

-¿Tiene pruebas de sus acusaciones?

Claro que sí, el hecho más reciente ocurrió en las inmediaciones del sector El Country hasta el Parque Los Ilustres, de Valera, donde un grupo de manifestantes expresaban de manera cívica y pacífica, su rechazo al gobierno. En el lugar se hicieron presentes los Colectivos, los cuales procedieron a disparar armas largas y cortas, contra los que protestaban.

Este hecho ocurrió, a escasos 100 ó 150 metros, donde estaba apostado un numeroso contingente de policías, quienes ni se inmutaron ante el feroz ataque de los Colectivos contra el pueblo.

1.800 cartuchos

El resultado del brutal y feroz ataque perpetrado por los Colectivos, según me informó un miembro de la Comisión de Criminalística del Cicpc, que fue enviada para hacer el levantamiento de planimetría del lugar del hecho, que en el mismo se recolectaron 1.800 cartuchos percutidos, lo que demuestra la violencia y saña con que actúan estos delincuentes y criminales.

Es preciso acotar que cada bala, tiene un costo de 3 mil bolívares, lo que significa que en el ataque contra el pueblo de Valera, el gobierno gastó dispararle, la bicoca de 5 millones 400 mil bolívares, recursos que debieron destinarse para adquirir alimentos y medicinas que tanto necesitan los trujillanos.

-¿Qué opinión le merecen las declaraciones del Gobernador Rangel Silva, quien responsabilizó del hecho y del asesinato de Eddy Aguilar, a supuestos paramilitares de Colombia y del estado Táchira, con un acento “cachaco”?

Esas declaraciones del primer mandatario regional, rayan en lo ridículo, por no decir otra cosa, porque como es posible que un hombre que ha sido el primer policía del país, como Rangel Silva, quien fue director del Servicio de Inteligencia Militar (Sebin), no haya sido capaz de capturar estos supuestos paramilitares. Esa mentira de Rangel Silva, no se la cree ni él mismo.

Show del gobierno

Por otro lado, Aguilar criticó duramente la actitud del Gobierno Regional, a través del director de Política, Edgar Barreto, durante la exequias de Eddy Alejandro Aguilar, al no permitir el citado funcionario que en las instalaciones de la Unesr, se le rindiera un homenaje, porque supuestamente ese acto se convertiría en un show mediático por parte de la oposición, que al mismo tiempo, podría desencadenar hechos de violencia, cuando todos saben que los violentos son los del gobierno.