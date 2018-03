Estamos mal y vamos… (…)

José Antonio Román G.

"Los adultos no lloran, tengo ganas de llorar" Anónimo

Este artículo lo escribo hoy 22/ 02/ 18. Recordemos aquella frase de un ministro del Interior, en la segunda presidencia de Caldera "estamos mal, pero vamos bien", no creo que hoy día podemos decir lo mismo. Nuevamente están de moda los apagones, que de acuerdo al presidente de la electricidad, según propias palabras, es sabotaje. Justamente hoy, a las 5pm, se originó un apagón que duró once horas y media, en el estado Táchira, fue de 17 horas, originado por un problema en la línea de alta tensión entre Yaracuy y Arenales, todo hace pensar, que por falta de mantenimiento; muchos técnicos de la compañía eléctrica han renunciado por no tener con que trabajar; el mismo afectó unos ocho estados. Célebre es la "iguana", que causó un apagón tremendo. Otro pequeño gran problema, aparece hoy en la prensa un comunicado de la presidencia de la República, donde las cajas de ahorro del país, pasarán al Petro, moneda virtual; esto nos pone a pensar, que será de nuestros ahorros de toda una vida, con los que contábamos para la vejez, pero lamentablemente se han hecho sal y agua, con esa terrible inflación que nos afecta a todos, seguramente no podemos disponer de esos ahorros, por una disposición presidencial, esto afecta a millares de ahorristas. Día a día se ven sorpresas inimaginables, las cuales son criticadas por conocedores en la materia, sobre todo económica, ellos coinciden en que el tal "petro" no traerá ningún provecho al país, se trata solo de una moneda virtual, que estará respaldada por minerales que están en el subsuelo (petróleo, oro, diamantes, gas etc.) y que están siendo explotados por trasnacionales y se están llevando los cargamentos de minerales a sus países, sin pasar por GO. En otro orden de ideas, leemos en la prensa digital, una serie de noticias que nos crispan los "pelos", provenientes de fuentes importantes y de credibilidad; entre ellas el FMI es de la opinión de que este año la inflación estará por el orden de 13000%, no puedo imaginarme, el costo de lo necesario para medio subsistir: alimentos, medicinas, trasporte, repuestos para vehículos, electrodomésticos, ropa, calzado, cuando ya los precios resultan inalcanzables y el salario mínimo, está en el orden de 1,5 dólares(para hoy de acuerdo al $ paralelo, pues el oficial no se encuentra).También se habla de la nueva conversión de la moneda (devaluada), de eliminarle tres ceros, cómo iremos a quedar…, con la ojos claros y sin vista. Recordemos lo que expresó Lenin, hace un siglo " Si quieres acabar con un país occidental, sin disparar un tiro, destrúyele la moneda". A propósito del destartalado Puerto de La Ceiba, que por ahí se exportaría la "producción" agrícola del estado, en que quedaría!!!(…). Tengo entendido, que el Puerto está desvalijado. Más nunca llegó un barco.

