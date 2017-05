Estantes de las panaderías están completamente pelados

Emiro Ramírez | CNP: 12941 - El pan es un producto que forma parte de la cesta básica de los venezolanos, ya que es un artículo que es consumido en todas partes del país y Timotes no escapa de ello; desafortunadamente actualmente los timotenses no pueden consumir el pan, ya que no hay producción por falta de la materia prima como es la harina de trigo, la cual hace ya varios meses que no llega al municipio Miranda.

Cabe destacar que algunas bodegas venden un pan que es traído de otras partes, pero el tradicional que se hace en Timotes, donde existen varias panaderías que lo producen bien sabroso; hace tiempo los timoteros no lo consumen.

Los ciudadanos de esta localidad y por supuesto los panaderos, piden a los representantes de los organismos competentes, para que busquen una solución a esta problemática para que así el pan no falte en la mesa de los mirandinos, pero igualmente con respecto a la harina de trigo, son muchas las familias que se benefician con este producto, ya que viven de las arepitas, de las empanadas y también del sabroso pan criollo, es por esto que se debe buscar la manera de hacer las diligencias para que a Timotes llegue la harina de trigo pero a un precio que las familias más humildes la puedan adquirir, porque para nadie es un secreto que a Timotes ha llegado una harina de trigo pero que es negociada por los mal llamados bachaqueros.

emiroramirez@hotmail.com