Este fin de semana sigue softbol de la Recreacional

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Con encuentros en el estadio de “Jesús Chuchú Pérez” de San Luis y en el Casino Militar este fin de semana continúan los campeonatos de Softbol de la Liga Recreacional Cornelio José Bastidas en sus categorías Súpermega, Laboral y Maguila.

De acuerdo al calendario publicado por el presidente de la Liga, licenciado Gustavo Segovia, el sábado 27 de mayo en el estadio de San Luis se enfrentarán a las 12:00 del mediodía Asdrúbal Rojas vs Deportivo Valera en Súper mega, a las 02:00 pm IV Etapa La Beatriz vs Barmil, también en Súper mega y a las 04:00 pm IV Etapa La Beatriz vs Inversiones Roxy en semifinales de la categoría Laboral.

Mientras que en el estadio del Casino Militar jugarán a las 10:00 am Bravos vs Cardenales en Súper mega y a las 12:00 del mediodía Legendarios vs Deportivo 45 en otra semifinal de la categoría Laboral.

Según informa el boletín de prensa en vista de la existencia de un triple empate entre los equipos Cerveceros, Juma Gráfica y Tomateros de Giraluna, se realizará un sorteo en el que jugarán a las 02:00 pm el 1 vs el 2, el ganador pasará a la final y el perdedor enfrentará a las 04:00 pm al 3.

La jornada de la Liga de Softbol Recreacional continuará el domingo 28 en el estadio “Jesús Chuchú Pérez” comenzando a las 09:30 am con el partido entre Lácteos RA vs Pepsi en semifinales de la categoría Laboral, a las 11:30 am Cerveceros vs Contadores en Maguila B, a la 01:30 pm Banco de Venezuela vs Tigres de Flor de Aragua, también en Maguila B y a las 03:30 pm Deportivo 7 Colinas vs Salud Ambiental en encuentro semifinal de la Laboral.