Dimas Albornoz | CNP: 21548 - Este sábado 4 de febrero continua la acción del Softbol más alegre del estado Trujillo en la Liga Recreacional “Cornelio Bastidas que ha programado par de encuentros para la jornada que comienza a las 02:00 pm en el estadio “Jesús Chuchú Pérez” de la parroquia San Luis.

Continuando con las semifinales de la categoría Relámpago Navidad, con árbitros de la ATU, jugarán a primera hora Inversiones Roxy Vs. Lácteos RA y a segunda hora Juma Grafica se medirá con Inversiones Roxy.

Para el domingo 5 la Liga Recreacional ha programado los siguientes partidos: 09:30 am en categoría Maguila B Cerveceros Vs. Volcanes; a las 11:30 am Cardenales y Profesionales se fajarán en la final de la categoría Súper.

En la programación que dio a conocer la Liga, aparece en la programación un cuadrangular organizado por Argenis Vielma en homenaje al recordado jugador, árbitro y directivos de la Liga Recreacional Rafael “Maguila” Segovia.

A la 01:30 pm continuará la Copa Lácteos RA con el cotejo entre los equipos Deportivo 45 Vs. La Haciendita en fase de semifinales de la categoría Relámpago en la que también jugarán a las 03:30 pm Juma Gráfica Vs. La Haciendita.

La Liga de Softbol Recreacional “Cornelio Bastidas” está invitando a los delegados de equipo de la categoría Súper Mega a las reuniones pautadas para los días lunes a las 04:30 de la tarde en las instalaciones del Iutirla de la urbanización La Beatriz con el fin de formalizar la inscripción del XI Campeonato a inaugurarse el día domingo 19 de febrero de 2017 en el estadio de San Luis.

El mismo llamado es para los delegados de la categoría Laboral C y Maguila B para las reuniones ordinarias todos los lunes a las 05:30 pm de manera que puedan formalizar sus inscripciones para el V Campeonato de la categoría Laboral C y el II Campeonato Maguila B que comenzará el domingo 5 de marzo en el marco del 29º aniversario de la Liga Recreacional “Cornelio Bastidas”, que serán patrocinados por la empresa Lácteos RA.