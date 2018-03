Este sábado se reanuda el Campeonato Estadal

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Con partidos en los estadios “Federico Becker” de Escuque y “Mario Urdaneta Araujo” de El Milagro mañana sábado se reanuda el campeonato estadal de fútbol que comenzó el pasado año y que culmina este 2018.

La primera jornada comenzará a las 9 de la mañana en el estadio de la tierra de nubes donde se enfrentarán en Sub 8 Academia Goal FC Vs EFM Country Valera, a las 10 de la mañana jugarán EFM Don Bosco FC Vs EFM Orazio Di Rosa en Sub-8, a las 11 jugaran AC Aruven Vs Club Deportivo El Country Sub-8, a las 12:00 am se enfrentaran Academia Goal FC Vs EFM Deportivo La Cejita en Sub-10. Luego a las 01:00 pm medirán fuerzas EFM Don Bosco FC “A” Vs EFM Don Bosco FC “B” en Sub-10 A las 02:00 pm tocará el turno a Salesianos FC medirse a CD Somos Escuque en Sub-10 y a las 03:00 pm jugaran ACF Aruven Vs Turbina Soto en Sub-10.

El mismo sábado a las 08:30 am en el estadio de El Milagro el primer juego será protagonizado por Pax Dei Vs Yoel Daboín en Sub-12, a segunda hora (09:30 am) en Sub 12 se enfrentarán Salesianos FC Vs AC Milagro F.C en Sub-12, y a las 10:30 am cerrarán la jornada ACF Aruven Vs Turbina Soto en Sub-12.