SEGUNDO MENDOZA | (CNP:5718) - En el partido Primero Justicia (PJ), del municipio San Rafael de Carvajal, no se han producido fracturas, fisuras, escisiones y mucho menos, renuncias masivas, como el alcalde de esta jurisdicción y ex militante de nuestra organización política, Marcos Montilla, pretende hacer creer a la opinión pública regional.

La aclaratoria la hace Jesús “Chucho” Abreu, coordinador de PJ, en el municipio Carvajal, quien asegura que “la estructura dirigencial municipal, parroquial y de base de nuestro partido, se encuentra intacta, unida y más fortalecida que nunca para continuar desplegando el trabajo político, social, cultural y deportivo que ha venido haciendo en toda la geografía local, para promover el cambio de gobierno que conduzca a la salida de la presidencia de la República, de Nicolás Maduro”.

-¿Y los renunciantes que aparecen en la gráfica junto al alcalde Marcos Montilla, no pertenecen a PJ?

Es cierto que algunos de ellos militaban y ejercieron funciones directivas en PJ, pero desde hace buen tiempo atrás, habían abandonado su trabajo partidista, para incorporarse a la aventura política del alcalde Montilla, quien de manera extemporánea, ha lanzado su candidatura a la Gobernación de Trujillo.

Los que aparecen como supuestos renunciantes a Primero Justicia en Carvajal, son en su mayoría, integrantes del Tren Ejecutivo de la Alcaldía de Carvajal, que bajo la presión y chantaje, so pena de destituirlos de sus cargos, se han visto obligados a anunciar que renuncian para acompañar a Marcos Montilla en su aventura política.

Show mediático

Considera “Chucho” Abreu que “Marcos Montilla con lo de las renuncias a PJ, ha montado como es su característica, un nuevo show mediático, con el objetivo de hacer ver que la tolda aurinegra ha sufrido una ruptura, lo cual no ha sucedido, porque inclusive gran cantidad de los trabajadores de la Alcaldía, abrazaron la ideología de PJ, primero que Montilla y van a continuar apoyándola, porque ellos están claros con los principios y lineamientos del partido y no con los de un proyecto político personal.

-¿Cómo califica usted la actitud de Marcos Montilla?

Al Alcalde de Carvajal, no le salieron las cosas, en esta ocasión, calculó mal, porque PJ es una institución donde se respetan las normas, principios y estatutos, los cuales deben ser respetados y acatados por toda su dirigencia y militancia.

En el caso de Marcos Montilla, este no lo hizo y pensó que PJ era una especie de bodega o abasto, tal y como maneja la Alcaldía, donde lo que él dice, es lo que se tiene que cumplir, y a la cual por cierto, ya no sabe ni de qué color es, porque tiene mucho tiempo que no acude a trabajar, por andar en otros municipios, en su afán de promover su candidatura a la Gobernación, actividad en la que gasta buena parte de los recursos que se necesitan para atender los problemas del municipio Carvajal.

Para Primero Justicia, la ética, la moral y la honestidad, de su dirigencia y militancia, están por encima de todo, por eso es preciso acotar que cuando se decidió la expulsión de Marcos Montilla, nuestro partido tuvo sobradas razones para ello, porque en la Fiscalía VII del Ministerio Público, tiene denuncias formales por la presunta venta de terrenos en el Eje Vial y otros hechos irregulares que pronto saldrán a la luz pública.