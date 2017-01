CARLOS BRICEÑO CONTRERAS | CNP: 23325 - La directora regional de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), en el estado Trujillo, Yohana Cardozo, informó que mientras se define el nuevo mecanismo de cobro del pasaje estudiantil, se mantendrá en vigencia el método transitorio, es decir, los estudiantes podrán trasladarse gratuitamente con sólo mostrar la tarjeta avalada por este organismo y el carnet o la constancia de estudio.

Dijo que "toda la información del nuevo sistema para la cancelación del pasaje la darán a conocer las autoridades de Fontur en una reunión donde podrán estar presentes el sector estudiantil y los transportistas".

Aunque no especificó el día en que se efectuará este encuentro, adelantó que se maneja como fecha tentativa el mes en curso.

Los profesionales del volante reiniciaron el cobro del pasaje completo a los estudiantes desde el 1 de enero, pues alegaron que el acuerdo fue subsidiar el beneficio hasta el año pasado.

Ante esto, Cardozo refutó: "Ellos tomaron, sin consultar antes, la decisión de cobrar el pasaje completo o medio pasaje y no seguir recibiendo la tarjeta porque decían que ésta tenía fecha de vencimiento hasta el 31 de diciembre (...), la tarjeta no tiene ninguna fecha de vencimiento, no es limitativa".

Empezarán a cancelar

Anunció que "estamos manejando la información de que hoy (ayer) están haciendo la cancelación de lo acordado con los transportistas, que era la deuda que se tenía con ellos, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre".

"Informaremos cuándo y cuánto se le cancelará a cada línea. Fontur se comprometió con ese pago que, a lo mejor, puede llegar con retardo por temas técnicos, tal como ocurría con la liquidación de los tickets estudiantiles, pero el pago les llegará", acotó.

En tal sentido, la representante de Fontur exhortó a los conductores de las unidades públicas a continuar ofreciendo el servicio de manera gratuita a los alumnos, al tiempo que pidió a los estudiantes portar su tarjeta, pues "el que no haya cumplido con su deber, no puede exigir la exoneración del pasaje".

Contraparte

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Profesionales del Transporte en la región, Douglas Vielma, expresó: "Nos sentimos engañados, el 15 de noviembre se acordó que los estudiantes serían dotados de un carnet personalizado para gozar del beneficio, y entregaron una tarjeta que no estaba personalizada".

Indicó que el plazo venció el 31-D, tal como lo acordaron con representantes del gobierno, estudiantes y demás voceros. Aclaró que en el acta firmada "Fontur se comprometió en dar a conocer los primeros días de enero cuál sería la nueva metodología. Nuestra sorpresa fue que se venció el plazo y ni siquiera nos han pagado nada".

"Exigimos que nos cancelen lo que nos deben y, posterior a eso, pediremos que se levante una nueva acta donde se comprometan que los finales de cada mes nos van a estar cancelando el concepto del servicio que prestamos. Los transportistas vivimos de un salario que nos genera el pasaje que cobramos para mantener a nuestras familias; con promesas y paciencia, no comemos", aseveró Vielma.

carcontreras692@gmail.com