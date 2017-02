Massiel Viloria | CNP:10.587 - Una nueva protesta educativa abre la semana en la localidad de Nueva Bolivia, municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, en esta oportunidad, los estudiantes de la Escuela Técnica Agropecuaria Robinsoniana Estadal

(Etare), “Don Luis Zambrano”, paralizaron las actividades académicas en horas de la mañana de ayer, a fin de protestar en contra de los altos índices de inseguridad y pésimas condiciones en las que deben escuchar sus clases.

Durante la manifestación, la masa estudiantil del referido plantel exigía ser atendida por máximos representantes de la Zona Educativa, o en su defecto que el mismo Alcalde se ocupara de escuchar sus planteamientos, sin embargo, los alumnos permanecieron en pie de lucha con la intensión de mantener el paro que según ellos está más que justificado.

En este sentido, los estudiantes y representantes de la OBE, defendieron su posición alegando que “No es posible que durante el día ingresen ladrones a robar a estudiantes y profesores libremente, por eso es que decimos que sufrimos por la inseguridad porque además de los asaltos también se desaparecen implementos de trabajo y hasta nos roban las frutas y en otras ocasiones hasta algunos animales que estamos criando aquí para nuestros proyectos”. Comentó el joven afectado recalcando que el tema de la inseguridad viene siendo lo más preocupante para ellos y ha sido motivo de múltiples denuncias y manifestaciones, las cuales, a su criterio no han sido de mucho efecto.

Sacrificios

Asimismo, los denunciantes aseguraron que la problemática que les genera la falta de transporte, pues, les toca alquilar una buseta para ir a sus clases de prácticas en la finca de la Etare. “Hace un año el chofer chocó el bus y desde entonces está adornando y deteriorándose en el estacionamiento. La directiva nunca da respuestas, siempre lo que nos dicen es que no hay presupuesto, pese a que esto es un plantel que cobra mensualidad y produce”. Acotaron los estudiantes

Caos en las instalaciones

Destacó que al menos 270 alumnos sufren de las impericias que presenta la institución. ¨Hay serias filtraciones en la placa, no tenemos bombillos, ni transformador, ni acondicionadores de aire; el cercado perimetral se encuentra en pésimo estado, solo los que estudiamos aquí sabemos las necesidades que reinan en la escuela; desde hace años venimos luchando por ser una escuela técnica de corte nacional, somos la única del estado Mérida, sin embargo, no nos atienden, estudiamos con sacrificio, bajo la inseguridad; el gobierno ni las instituciones nos atienden, siempre es una cortina de humo que nos dan y luego se olvidan de nosotros¨. Dijo.

De brazos cruzados

Seguidamente, el denunciante acotó que los proyectos productivos del lugar están decayendo de forma rápida, ya que no existe ningún representante del gobierno local, regional o nacional que se ocupe de realizar inversiones o inspecciones sobre el funcionamiento del mismo. “Nos ponen a trabajar en proyectos que terminan perdiéndose, la infraestructura está deteriorándose a diario, esto parece una cárcel y de paso a oscuras”. Reseñó.

Sigue el paro

Los estudiantes hicieron de conocimiento que continuarán de paro y sin activar las clases en el recinto educativo hasta tanto la jefa de Zona Educativa regional no se acerque hasta el lugar y escuche lo plateado por los estudiantes, al mismo tiempo que otorgue soluciones concretas a la tan sonada problemática. ¨Hace año y medio vino la representante regional de la Zona Educativa, y solo nos envió unos implementos y no cumplió con lo demás; aquí queremos que nos vengan con soluciones no con más mentiras¨. Finalizaron.

Por su parte, las autoridades locales de educación se negaron a dar información sobre la referida situación.