Estudiantes insisten seguir en la calle hasta el cese de violencia

NOELIA OROZCO / CNP: 21.574 - Recientemente estudiantes de la carrera de Medicina, pertenecientes a la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda (Unefm) en Coro, estado Falcón, protagonizaron una protesta, en contra de la crisis hospitalaria y el descontento que existe con el gobierno de turno, la cual terminó reprimida, además con la detención de un grupo de jóvenes, quienes permanecen privados de libertad y sentenciados a 10 años.

En ese sentido, desde la ciudad de Valera, un grupo de residentes de la carrera de Medicina de la referida universidad, con el apoyo de estudiantes de otras casas de estudios de la localidad, la mañana de ayer, marcharon hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, en repudio a la situación antes descrita.

Al llegar a la sede del organismo, los recibió Maritza Bracamonte, Defensora VI, quien señaló que el documento sería procesado como es debido para luego dar respuesta.

Juan Sáez, estudiante de la (Unefm) indicó: “Acatamos el llamado del movimiento estudiantil, con la finalidad, de dar a conocer nuestro descontento la encarcelación en un principio de 27 estudiantes, siendo 10 de ellos trasladados hasta ramo verde, y sentenciados por 10 años, de manera injusta, lo único que hacemos es defender derechos estudiantiles, civiles, la Constitución y vemos que solo recibimos golpes y represión, por ello como parte de esa casa de estudios nos acoplamos al paro indefinido, hasta que cese la represión y violencia”

Seguir en la calle

Cuando se trata de salir a defender nuestros derechos, así como también expresar nuestro descontento con la pésima realidad en la que vivimos, seguiremos en las calles, hasta que se acabe la represión, tanta violencia, y se restituya un país donde la salud hospitalaria no funciona, el dinero no alcanza, no existen oportunidades, es difícil pensar en un futuro en Venezuela, cuando al estar por graduarnos, sabemos que no vamos a poder comprar casas, carros, tener una familia estable. Preciso Manuel Urbina, también estudiante de (Unefm).

Documento

Entre las exigencias que presentó el documento entregado en la Defensoría del Pueblo se dejó plasmado, el cese de la represión en contra de los estudiantes, se acabe la violencia en contra de un pueblo, así como el respeto, solo se está en la calle en defensa de la Constitución. Señalaron los estudiantes, ante la representante de la Defensoría del Pueblo.

Hablan los estudiantes

Juan Sáez, estudiante de la (Unefm) “Repudiamos la manera injusta como se trata a nuestros compañeros, seguiremos en las calles, hasta que cese la violencia”

Manuel Urbina, estudiante de (Unefm) “Invitamos a todos los estudiantes del estado Trujillo a sumarse a esta rebelión, desde cada rincón, la lucha es de todos”

