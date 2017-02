RAFAEL ANDRES BRICEÑO | CNP: 21613 - En horas del mediodía fue desarrollada una protesta por parte de los estudiantes del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” de la ULA donde secuestraron seis unidades de transporte público, tres de las líneas Santa Teresa, dos de Trujillo - Valera y una de Pampán.

Basta de abusos y humillaciones

Los encapuchados identificados como parte del Movimiento Radical del Núcleo, declararon que la acción se desarrolló motivada a la supuesta infracción que los transportistas han tenido contra los estudiantes, quienes en múltiples oportunidades no trasladan a los mismos, por la diatriba que tienen con el gobierno, en cuanto a la cancelación del pasaje estudiantil.

“Ya basta de que no solo te ignoran para montarte en la unidad, sino que te humillan si te subes y hasta te mentan la madre. Exigimos a los choferes que nos respeten como estudiantes, que cumplan el acuerdo que firmaron, exigimos que las líneas de transporte urbano del estado Trujillo respeten a los estudiantes, y que si no lo hacen radicalicemos la lucha, no tenemos miedo porque somos la juventud que defiende la universidad”, sentenció el grupo de estudiantes.

Mesa de trabajo

En horas de la tarde se efectuó una reunión entre los estudiantes, choferes y presidente del Sindicato de Transporte del estado Trujillo, Douglas Vielma, en el cual acordaron tomar las medidas necesarias ante los posibles choferes que incumplan el acuerdo estipulado entre los sectores, a la vez que se inician una serie de acciones para exigir al gobierno nacional entregar las máquinas para que los estudiantes puedan cancelar el pasaje estudiantil.

