Estudio reveló que 87% de los venezolanos se declaran abiertamente pobres

La principal causa que están motivando a los venezolanos a migrar es el hambre, "no sólo la que ellos padecen, sino la de su núcleo familiar y amigos más cercanos", aseguró el secretario de organización de Un Nuevo Táchira, Jesús Báez. Según un estudio que realizó 87% de los ciudadanos declaran abiertamente ser pobres por no poder satisfacer las necesidades básicas de su familia.

Báez explicó que lo que los motiva irse es buscar la solución en otra nación, "por eso los ciudadanos deciden con gallardía en abandonar el calor de sus hogares y del país que los vio crecer para buscar mejoras fuera de nuestras fronteras y poder apalear tan lamentable situación de sus seres queridos".

El representante de UNT Táchira alegó. que durante el estudio, se encontraron las alarmantes cifras que "el 87% de los ciudadanos declaran abiertamente que son pobres por no poder satisfacer las necesidades básicas de su familia como el vestir, educación, salud, recreación y la más básica la alimentación. El 74% dice sin tapujos que sus ingresos no les alcanza ni para llevar los alimentos necesarios a su hogar y de este porcentaje haciéndolo un 100%, un 50% aclara que medió come porque le llega la bolsa o caja del Clap y otro 36% hace cola en los supermercados en búsqueda de los alimentos que tienen subsidio de parte del régimen y un 14% dice hurgar en la basura para poder comer".

Del mismo modo, indicó que lo antes expuesto va acompañado con la crítica cifras que éste numeroso grupo de venezolanos comen en promedio dos veces al día sin cubrir las cantidades necesarias de nutrientes para una salud sana. Lo que ha conllevado a que se estén generalizando cuadros de desnutrición, y como consecuencia de esto las defensas de estos seres humanos han caído trayendo como consecuencia la aparición de enfermedades que habían sido erradicada en Venezuela.

Para finalizar Báez pidió identificar y elevar la conciencia ciudadana "para buscar la salida Constitucional de este régimen que secuestro el Poder y nos tiene aguantando hambre y nos está matando de mengua en las calles, hospitales y dejando nos sin futuro ya que nuestros niños y joven no se están nutriendo bien y ven su futuro fuera de nuestra amada Venezuela".