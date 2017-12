Eva Longoria y su posible regreso de “Desperate Housewives”

Eva Longoria es la estrella de la portada de la edición invierno-primavera de NewBeauty, ocasión para la que habló de todo, desde higiene personal hasta qué opina sobre un regreso de Desperate Housewives.

Ayer supimos que la actriz y su esposo José Bastón esperan un bebé, como le confirmó su representante a E! News. Este será el primer hijo de la pareja.

NewBeauty le preguntó a la estrella de Desperate Housewives si el show alguna vez regresaría y su respuesta podría sorprenderte.

“¡Me encantaría! Amo ese show. Lo extraño cada día. Extraño ser Gaby. Extraño estar en el set. Extraño todo lo que tenía que ver con él. Pero nuestro creador ha dicho muchas veces que no lo traería de vuelta”, le dijo Longoria a la revista. “Además, todos estamos tan ocupados. Felicity siempre está haciendo shows merecedores del Emmy. Yo estoy ocupada con mis proyectos. No sé si pasará alguna vez, ¡pero me encanta la idea!”.

Cuando se trata de las redes sociales, la actriz de 42 años ama compartir con sus fans y revela que le parece inspirador.