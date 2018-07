Excarcelados exhortaron a los venezolanos a seguir luchando por la transformación política de Venezuela

Los excarcelados realizaron este viernes un encuentro con estudiantes de la Universidad del Zulia (LUZ), donde relataron sus vivencias mientras estuvieron detenidos injustamente y exhortaron a los venezolanos a seguir luchando por la transformación política de Venezuela.

"Recibimos tratos inhumanos mientras estuvimos presos, pero el encarcelamiento no mermó nuestras ganas de seguir luchando por nuestras familias y por Venezuela”. Afirmó Renzo Prieto, excarcelado de la dictadura y diputado de la Asamblea Nacional.

Prieto, quien fue detenido por el régimen el 10 de mayo de 2014, en su intervención contó la dura experiencia vivida mientras estuvo secuestrado injustamente y manifestó que la liberación de varios de los presos políticos en El Helicoide fue debido a la unión que formaron en el recinto carcelario.

“Fuimos constantes, entre todos lo logramos y así debemos hacerlo juntos por Venezuela, porque no nacimos esclavizados. Estamos seguros de que esto va a terminar. Por eso le decimos hoy a todos nuestros hermanos que tengan fe de ello”.

Por su parte, Alexander Tirado -alias “El Gato de Aragua”- destacó que en lo particular tuvo momentos difíciles porque convivió con presos comunes. “Golpearon mi cuerpo hasta más no poder, pero mi voluntad no pudieron doblegarla. Jamás lograron sacarme una historia incierta que querían crear para acusarme de terrorista. Por eso estoy seguro de que con la unión de la sociedad civil lograremos salir de la dictadura”.

Entre tanto, el concejal de Maracaibo, Ángel Machado, contó sobre su detención el pasado 26 de junio de 2017 cuando lo arrestaron junto a dos periodistas y 10 motorizados. “Nosotros no somos libres porque Venezuela no está libre, somos excarcelados y estamos presos con más de 30 millones de habitantes porque aquí a nadie se les respetan sus derechos”.

En el encuentro con los estudiantes estuvieron los excarcelados Daniel Ceballos, José Vicente García, Gabriel Valles, Gregory Sanabria y Alejandro Zerpa, quienes permanecen en silencio ante las medidas cautelares que rigen su libertad condicional. Comunicaciones Voluntad Popular