Exigen destitución del director de Min. Obras Públicas

RAFAEL ANDRÉS BRICEÑO | CNP:21.613 - A raíz de los señalamientos que hicieran varias personas en contra de unas presuntas estafas que fueron víctimas por parte del jefe de Planta de Asfalto “José Silumbria”, Jorge Sarmiento, funcionario público adscrito al Ministerio de Obras Públicas, los trabajadores de este ministerio se pronunciaron a favor de lo publicado el día de ayer, respaldando las acciones de las valientes mujeres mencionadas en el trabajo reporteril de ayer y ratificando todo lo expuesto, afirmando que el organismo está cayendo en un precipicio, gracias a los negocios turbios de los hermanos Sarmiento, dañando a la Revolución y al Proceso Bolivariano.

Arturo Castellanos, Rafael Carrillo, Geiler Torres, Jonathan Aguilar, David Meza, Ender Viloria y Yorbis Rivas, trabajadores del ente antes mencionado se presentaron a la redacción de El Tiempo para manifestar su malestar por como el ministerio está siendo manejado, generando conflictos con las comunidades y el personal del ministerio, gracias a la falta de honestidad del trabajo de Jorge Sarmiento, que a ciencia cierta es un subordinado de una empresa ligada al ministerio llamada Vialidad y Construcciones Sucre S.A. (VYC-Sucre) pero que se toma atribuciones ajenas al ministerio, todo con el aval de su hermano, el director del Min-Obras Publicas, Cnel. Simón Sarmiento.

“A los beneficiarios de un programa social y que van hasta la planta de asfalto se les está cobrando dinero o “peaje” por órdenes de Jorge Sarmiento, cuando en el comunicado dice “apoyo a las comunidades para la Gran Misión Vivienda Venezuela”, lo cual debe ser gratis, porque así lo colocó en ley nuestro comandante supremo Hugo Chávez Frías”, acotaron.

Denuncias en manos del Gobernador

Los obreros subrayaron que todas estas denuncias ya las tiene en sus manos el Gobernador del estado, a quien no le ha dado la serenidad que debería del caso para reparar los daños, antes de que sea demasiado tarde. “El Gobernador no puede lavarse las manos en este caso mandándonos a la sede central en Caracas cuando el también tiene competencia para solicitar una investigación a fondo de lo que está pasando en el ministerio. Si le presentamos las pruebas ¿por qué nuestro Gobernador no ha actuado?”.

Retaliación

Por si fuera poco los problemas que tiene Min. Obras Públicas con las comunidades, dentro del mismo también presenta graves fallas, así lo expone Rafael carrillo, auxiliar de enfermería del ministerio, quien supuestamente el director del ministerio le retuvo cuatro meses de sueldo, sin justificación, tras solicitarle un permiso para trasladarse a Caracas, específicamente a la sede central del ministerio.

“Me quitó cuatro meses de sueldo y de paso me intentó despedir, porque según él no acaté órdenes y le falté el respeto a su investidura, creyendo que somos soldados a sus órdenes, por lo que pido justicia para mí y para mis compañeros que hemos soportado humillaciones por ser excluidos de jornadas sociales, así como la entrega de bolsas de comida, siempre beneficiando al grupo cercano al director y al hermano”, denunció.

Que se intervenga

Para finalizar, los trabajadores exhortan al Ministro de Obras Públicas, César Salazar para que intervenga la dirección del ministerio en Trujillo para que investigue todos los casos de presunto desvió de fondos a destinos turbios. También la utilización de maquinaria y vehículos ministeriales para beneficio personal en detrimento de la institución. “El colectivo trabajador del ministerio no va a permitir que los atropellos, las injusticias y el mal manejo de la dirección por los actuales directores destruyan el camino de la revolución que tanto ha costado construir”.