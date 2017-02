Prensa Alcaldía de Valera - "Cómo se puede hablar de diálogo en Venezuela cuando se está amparando a un grupo de delincuentes llamados colectivos que tienen secuestrado el derecho de todos los valeranos. ¿Es legal que una institución tan importante como la Alcaldía sea tomada y cerrada por un pequeño grupo de personas que se pasean libremente por la ciudad con sus motos y armas?. ¿Es legal que hoy los valeranos no puedan sacarse hoy ni siquiera su partida de nacimiento o que los valeranos tampoco puedan tener acceso a sus servicios básicos al día porque estos grupos violentos amenazan con armas a nuestros obreros en las jornadas de recolección de desechos sólidos".

Estas fueron parte de las declaraciones ofrecidas por el alcalde de Valera, José Karkom, durante su visita al canal nacional de noticias Globovisión. En entrevista con el programa "Primera Página", el mandatario valerano instó a la Fiscalía General de la República a tomar cartas en el asunto y pidió además a Unasur y al propio Presidente de la República, a sumar esfuerzos para que se restituya el orden institucional en Valera.

"Nosotros presentamos ante la Unasur todos los informes relativos al secuestro de la Alcaldía y hoy jueves iremos ante la Fiscalía General de la República esperando que se tomen cartas en este asunto para que no se sigan cercenando los derechos de la población valerana", expresó.

"Desde que se llevó a cabo el secustro de la Alcaldía de Vaera, dijeron primero que era porque no le habíamos cancelado los aguinaldos y algunas incidencias contractuales y hemos explicado una y otra vez que al no más recibir los recursos por parte del Ejecutivo nacional pagaremos de inmediato; luego dijeron que era por la basura y también explicamos el continúo saboteo del que hemos sido objeto constantemente; y ahora lo último que se les ocurrió fue decir que el cnflicto es por una supuesta nómina paralela, planteamiento al cual también le dimos una respuesta oportuna. A todas luces estamos ante una acción política y no laboral", sentenció.

Ataques permanentes

En este orden de ideas, Karkom resaltó que este saboteo permanente se ha dado desde el inicio de su gestión para que los valeranos no reciban un óptimo servicio de recolección de basura.

Para sustentar esta aseveración mostró una correspondencia del jefe del taller central del parque automotor donde expone que hallaron turbos, herramientas y llaves con las que dañaron mecánicamente los camiones del aseo urbano domiciliario.

Precisó además que los repuestos e implementos de trabajo para prestar el servicio de aseo urbano en Valera se encuentran secuestrados dentro del Palacio Municipal "y como si fuera poco se nos restringió el horario de deposito de los desechos sólidos en el relleno sanitario El Salto de Motatán a pesar de que el municipio Valera genera el 60% de la basura que se registra en la entidad; ahora sólo podemos trabajar de lunes a viernes hasta las 5 pm, afectando el servicio nocturno que se venía prestando, y los sábados sólo hasta mediodía pueden descargar nuestros camiones, mientras que los domingos se nos prohibió trabajar durante todo el día".