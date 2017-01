Nueva York - No ganó el voto popular, arranca con alto rechazo y, en Washington DC, centro del poder mundial, apenas sumó 4% del electorado. Es una inusual llegada al poder que genera más expectativas, especulaciones e incertidumbre que de costumbre. De Donald Trump se conoce su estilo impulsivo y su propuesto gabinete plutocrático, dominado por colegas empresarios carentes de experiencia política, con potencial conflicto de intereses, dentro y fuera de Estados Unidos.

“Muchos aliados de larga data estarán revisando sus propias expectativas de Estados Unidos y tal vez sopesando otros acuerdos”, pronostica Matthew M. Taylor, profesor en American University, experto en Latinoamérica de la ONG Council on Foreign Relations (Consejo de Relaciones Exteriores), con cinco años de docencia en la Universidad de Sao Paulo.

“Comparto la idea de que el Trump es impulsivo, nacionalista, polémico y relativamente poco familiarizado con la política exterior. Sin embargo, la forma cómo la retórica y el comportamiento de la campaña se traducirán en la presidencia, es una pregunta abierta. Es un gran desconocido, no hay forma de compararlo con ningún ex presidente”, asegura Michael Skol, ex embajador de Washington en Caracas (1990-93), testigo de las intentonas golpistas de 1992 y pionero en el diseño del “Plan Colombia”. Hoy retirado del servicio diplomático, es experto en combatir el lavado de dinero. Sigue militando en el partido republicano, pero no votó “por Trump ni por Clinton” en los últimos comicios.

¿Cuáles deben ser sus prioridades en relaciones exteriores? ¿Qué podría mantener del gobierno de Obama?

-Skol: La política exterior de Obama fue un encogimiento amorfo de hombros. Nada debe continuar, de ninguna manera. La primera prioridad de la nueva administración es restablecer lo que cada presidente, demócrata o republicano, ha insistido en los últimos 80 años: el liderazgo estadounidense. La alternativa es un mundo liderado por Rusia, China o nadie. Como dijo Michael Hayden, ex director de la CIA, “Siria… así será el mundo sin el liderazgo de Estados Unidos”. En cuanto a las prioridades de cada región, con Corea del Norte se deberán tomar medidas para evitar el desarrollo de misiles nucleares de largo alcance; con Rusia una reacción apropiada y fuerte a los ataques cibernéticos, y la participación en Siria, Crimea y Ucrania, pero Rusia sigue siendo la mayor incertidumbre y el mayor temor sobre la política exterior de Trump; con China toda la relación, incluido el comercio, la libertad de Taiwán, la libertad de expresión, los mares, y la orientación de Asia en su conjunto debe ser resuelta; y en Medio Oriente, el restablecimiento de buenas relaciones con Israel y una fuerte segunda mirada al acuerdo de Irán.

-Se especula sobre su política hacia Venezuela, cuyo gobierno ha cuestionado. Sin embargo, él y su propuesto canciller, Rex Tillerson, han alabado a Putin, aliado de Miraflores. ¿Qué esperar entonces?

-Taylor: Venezuela ha estado cerca de Rusia, pero muchas de las personas que asesoran a Trump sobre política latinoamericana, algunos de los cuales probablemente serán nominados al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad Nacional, son bastante hostiles a Nicolás Maduro. Sospecho que cualquier vínculo (de Trump) con Rusia será menos importante que la voracidad de estos asesores, que probablemente impulsarán una respuesta más agresiva tanto a Maduro como a Raúl Castro.

-Skol: No creo que Trump tome alguna acción con respecto a Venezuela. La política de Obama de “ojo ciego” probablemente continuará con algún ocasional apoyo retórico a la oposición. Trump puede mencionar a Venezuela y Maduro de vez en cuando, pero no creo que le importe. Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela no tendrán nada que ver con Rusia. Con excepción de México y Cuba, América Latina no parece ser una prioridad para Trump, hasta donde sabemos hoy en día. Esa posición podría cambiar si, por alguna razón, la crisis venezolana se entrelaza públicamente en un conflicto entre Estados Unidos y Cuba. Sería muy tonto que Maduro comenzara a pelear con Trump sobre Cuba.

-¿Cómo perfila la relación con Irán y Cuba, otros dos aliados de Maduro?

-Skol: Creo firmemente que tanto el acuerdo nuclear con Irán como el restablecimiento de las relaciones con Cuba deberían ser revisados. Ambos, pero sobre todo el acercamiento con Cuba, representan casi negociaciones unilaterales, con antiguos enemigos ganando lo que querían. La mejor suposición es que Trump le hará ver a Irán y Cuba que, sin algunos cambios significativos en sus políticas nacionales y extranjeras, la relación con Estados Unidos se modificará. Respecto a Cuba, no hay duda de que el impulso de Obama hacia la regularización de las relaciones terminará abruptamente. El fin del embargo no ocurrirá, por lo menos durante los próximos cuatro años. Y, dada la resistencia ideológica de Castro a una verdadera reforma, la apuesta es que habrá algún retorno al estatus previo a Obama. Ello sería muy fácil para el gobierno de Trump.

“Otra dinámica serán las relaciones de Trump con el senador Marco Rubio, quien junto con los senadores John McCain y Lindsey Graham (todos republicanos) han tomado la iniciativa de cuestionar algunas de las posiciones de Trump, especialmente frente a Rusia. Rubio es el más fuerte crítico de la Cuba de Castro y la Venezuela de Maduro en Washington. Es concebible una divergencia Trump-Rubio con implicaciones políticas”, añade Skol.

Desde 2010 Venezuela y Estados Unidos no intercambian embajadores. ¿Cambiará esta situación con Trump?

-Taylor: Me sorprendería mucho verlo. Esto tiene menos que ver con Trump que con la naturaleza cada vez más autocrática de Maduro. La promoción de una variedad de funcionarios de alto rango que están bajo acusación o sanción en Estados Unidos sugiere que está buscando con entusiasmo el conflicto, sea Trump o Obama. Además, parece improbable que los funcionarios del nuevo gobierno tomen una postura más ligera o complaciente que sus predecesores.

-Skol: Creo que, al menos inicialmente, no habrá cambio. En un momento dado, la administración Trump podría dejar claro que sería necesaria una verdadera reforma política en Venezuela antes de considerar un intercambio de embajadores. Dada la postura básica de Maduro y su necesidad sentida de culpar a Estados Unidos por todo, eso no sucederá.