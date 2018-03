Falcón le hace juego a Maduro

CARACAS / AGENCIA - La coalición opositora pidió este jueves al dirigente Henri Falcón retirar su candidatura a las presidenciales del 22 de abril, al acusarlo de hacerle el "juego" al mandatario Nicolás Maduro en su "aspiración totalitaria".

El dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, reiteró que la Unidad no tiene candidatos a las elecciones presidenciales del 22 de abril.

“Este es un proceso electoral sin condiciones libres y transparentes para que el pueblo venezolano sienta que al votar está eligiendo, por eso hemos tomado la decisión de no participar. Lo reiteramos a la ciudadanía, no hay ningún candidato que sea apoyado por la Unidad. La Unidad no participa en ese engaño de Maduro”.

“Nosotros estamos convencidos de que en este momento no están dadas las condiciones para una participación; Henri Falcón Lara con su actitud le está haciendo el juego al Gobierno, eso no está bien, nunca vamos a apoyar una farsa”.

“A Venezuela le decimos que Henri Falcón no representa a la oposición, ni a la Unidad de este país. No representa a los venezolanos que queremos un cambio para el país”.