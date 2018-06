Fallas  del sistema de transporte agudiza problema de la gasolina

Dimas Albornoz CNP 21.548 - Las fallas continuas en el suministro de gasolina en las estaciones de servicio del estado Trujillo están determinadas por la el deterioro de la flota de transporte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que se ha deteriorado por falta de insumos.

Así lo afirmo el ingeniero Carlos Lozada, director de finanzas de Asociación Trujillana de Empresarios Gasolineros (Atrugas), quien manifestó su preocupación por la crisis que vive este importante sector debido a las continuas paralizaciones en el suministro de combustibles a las diferentes estaciones de servicio.

“El jueves a las 6 de la tarde no había ninguna estación de servicio abierta en el casco central de Valera”, expreso el empresario mientras observaba la desolación que mostraba la E/S Valera ubicada en la calle 4 del sector Las Mesetas.

Al analizar las razones de contingencia Lozada lamento el evidente deterioro que ha sufrido la flota de unidades de transporte de la estatal petrolera. “El transporte privado de combustible se acabó desde que fue expropiado por el gobierno que luego los adscribió a la Empresa Nacional de Transporte (ENT), filial de Petróleos de Venezuela.

Abiertas solo dos

El panorama en las estaciones de servicio que funcionan en Valera era realmente desolador en la mañana del viernes. Surtidores encadenados y accesos cerrados fue la imagen con la que se encontraron los conductores de vehículos tanto particulares y de transporte. En ese sentido Carlos Lozada hizo notar que luego del cierre del jueves solo dos gasolineras recibieron combustible este viernes: la E/S El Bolo y E/S El Rio donde conductores de centenares de unidades hacían filas interminables para llenar los tanques. “Es un ciclo que se lamentablemente se repetirá hasta tanto Pdvsa solvente los problemas que presenta su flota gandolas”, expreso el directivo de Atrugas.

Descontento

La falta de gasolina en Valera sorprendió este viernes a los usuarios, que no terminan de acostumbrarse a las interminables colas y a la pérdida de tiempo que sufren esta incómoda situación. “Es grave la situación”, dijo Ramón Caldera, quien lamento el tiempo que tiene que sustraer de su actividad diaria para esperar la llegada del combustible. “Vivo rezando para no quedarme sin gasolina en el camino porque lamentablemente la situación que vivimos nos ha cambiado de ser solidarios a egoístas”, observo.

Raúl Molina, a quien encontramos haciendo pacientemente su cola en la Avenida 9 manifestó su preocupación por el tiempo perdido en una espera que parece interminable. “No he podido llegar al trabajo”, dijo con resignación.

Por su parte Robaiza Moreno hizo notar su malestar debido a que no pudo llevar a sus niños al colegio por surtirse de un poco de gasolina. “Este sistema nos está consumiendo, tengo una hora de espera y no he podido realizar ninguna de las diligencias programadas”, expreso.

Mientras que José Villegas, quien se gana la vida vendiendo agua en un camión cisterna deploro la difícil situación que viven los valeranos. “Esto es un desastre, cada día estamos peor”, manifestó Villegas. “Lamentablemente la gente opto por esto”, a la vez que lamentaba no haber podido realizar ni un despacho de agua. El trabajador aprovecho para denunciar que en el sector Los Bambues algunos “bomberos” se aprovechan de la crisis para vender una garrafa de gasolina a 20 mil bolívares por litro.