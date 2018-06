Falso que diputados reciban dinero de EEUU

El diputado a la Asamblea Nacional, Luis Florido, desmintió que los parlamentarios pertenecientes a la Comisión de Política Exterior que estaban bajo su dirección, recibieran recursos por parte del Gobierno de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), por lo que aseguró que “luchará” por rescatar la honorabilidad y el respeto del órgano legislativo.

“Hay que tener una perversidad total al pensar que el Gobierno de EEUU o la UE van a otorgarle dinero a la Comisión de Política Exterior. Nosotros no contamos con recursos, quien los maneja es el presidente de la Asamblea Nacional, diputado Omar Barboza, no los parlamentarios. Todos los países le aportan dinero a Acnur, a los Estados, a las fundaciones y a las ONG, no a los diputados”, refirió.

Asimismo, lamentó que el canal de noticias NTN24 hiciera eco de una cadena de WhatsApp de una persona anónima que explicaba que los parlamentarios recibían dinero, por lo que exhortó a la corrección de esas declaraciones. “¿Desde cuándo los periodistas toman cadenas de WhatsApp como algo probatorio?”, se preguntó, para seguidamente señalar que el autor de dicho mensaje viral “tendrá que asumir las consecuencias de las acusaciones que hace porque nosotros tenemos que defender el respeto y la honorabilidad del parlamento”.

Aclaró Florido que desde mayo de 2016, los diputados de la AN no reciben sueldo y lo que han hecho, refiriéndose a la comisión, fue “por amor a nuestro país, con apoyo de nuestras familias, con apoyo de nuestros amigos”, al tiempo de expresar que todo el equipo que presidió, trabajó “por el bien de Venezuela”.

Por otra parte, el parlamentario señaló que aunque ya no formará parte de la Comisión de Política Exterior, “hay que recomponer el objetivo que tenemos los diputados que es salir de esta tragedia, entender que el enemigo lo tenemos al frente, que es un Gobierno que suprime al pueblo sus derechos fundamentales, que lo ha hecho sufrir, porque el único obstáculo que tiene Venezuela entre el ahora y el futuro está en Miraflores”.