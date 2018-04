Falta de Gas en Trujillo es culpa del gobernador

Marianela Mavares - En nuestro estado todos los servicios públicos son ineficientes, no solo es el problema eléctrico, falta de agua potable, aseo urbano, sino que además se le suma el agudo problema de falta de gas en los hogares trujillanos, cuyo responsable directo es el gobernador Rangel Silva, al no diligenciar con autoridad ante los llenaderos de Bajo Grande y Ulé, los cupos correspondientes para las gandolas que surten el servicio en esta entidad. Si el gobernador no reclama el derecho de los trujillanos ante las empresas del estado suministradoras del Gas, no podremos contar con el servicio.

Así lo manifestó el diputado por Trujillo a la Asamblea Nacional, Emilio Fajardo, quien refirió que “recientemente Rangel Silva alzó su voz ante la dirección nacional del PSUV porque le impusieron los candidatos al Consejo Legislativo; nos gustaría ver al gobernador también alzar su voz por los derechos de los trujillanos a tener gas y demás servicios públicos, le decimos que “Usted fue electo para representar los intereses de los trujillanos, no los intereses particulares y grupales de su partido”.

Apuntó que el gobierno demuestra cada vez más que no le importa la calidad de vida de los trujillanos que se deteriora cada día, bajo la mirada cómplice e irresponsable de nuestros mandatarios”.

-Si el gobierno nacional ha manifestado que la producción de gas es óptima, que somos una potencia mundial en reservas, entonces esto nos hace afirmar que ha faltado capacidad del gobernador Rangel Silva de diligenciar el suministro de este combustible que le corresponde a Trujillo.