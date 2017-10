Familiares de pacientes del Hupec denuncian llevar dos meses sin atención

NOELIA OROZCO / CNP: 21.574 - Dos meses llevan a la espera de que sean atendidos, pacientes de la sala de traumatismo del hospital universitario “Dr. Pedro Emilio Carrillo”, familiares de los afectados, acompañados del dirigente sindical de la salud - Giovanny Vielma, exigen al gobernador del estado Trujillo Henry Rangel Silva, tener en cuenta las necesidades del pueblo.

En ese sentido Ana Rivera, madre de un joven quien se encuentra recluido en el referido nosocomio con fractura de fémur, denunció la grave situación que se vive en el lugar. “Tengo dos meses con mi hijo acá, estamos esperando que nos den una respuesta de por qué no están operando. Los médicos dicen que no tienen órdenes de la directora para operar. Unos dicen que el quirófano está infectado, otros que lo están remodelando”.

Durante la entrevista, indicó que el hospital no les suministra insumos médicos, y deben salir en busca de inyectadoras, gasas, guantes, solución, entre otros.

Al mismo tiempo dijo no entender por qué a estos pacientes no les dan la atención que requieren, tomando en cuenta que tienen fracturas graves en su cuerpo -agregó- que han podido presenciar durante todo el tiempo que llevan allí internados, como otros enfermos han sido operados, y al consultar con los médicos de guardia, solo les han dado como respuesta "es que la directora del hospital no ha dado la orden para que sean intervenidos", puntualizó.

Excusas

Por su parte la señora Nieves Terán indicó que su esposo lleva también dos meses sin ser intervenido en el hospital de Valera, apuntó estar cansada de las innumerables excusas que debe soportar, tanto ella como demás familiares de los recluidos, quienes han escuchado durante más de 60 días, cualquier cantidad de pretextos.

“No entendemos porque los demás pacientes si han sido operados, y quienes están a la espera en la sala de traumatismo, continúan padeciendo los dolores por contar con fracturas realmente fuertes, es un acto inhumano”, sentenció.

Sin recursos

Aunado a ello, familiares y pacientes también deben enfrentarse a la falta de recursos, en el peor de los casos, quienes se encuentran recluidos, son sustento de hogares, y las esposas señalan con preocupación no tener de donde seguir buscando dinero para mantener la estadía -tanto del paciente, como de los acompañantes-. La suma de dinero que a diario deben gastar para compra tanto insumos como comida, traspasa el presupuesto que manejan.

Alimentos

Otra de las debilidades con las cuales luchan es la falta de alimentos para los pacientes, con preocupación informan cuando se les da desayuno, no se les da almuerzo, y en el mejor de los casos el menú a ofrecer es de una porción de cuajada, cambur y patilla, lo cual consideran no ser alimentos de calidad para pacientes seriamente convalecientes.

