Familias de El Cairo esperan soluciones

Massiel Viloria | CNP: 10.587 - Cansados de llevar en sus hombros las grandes necesidades que presenta la comunidad El Cairo, ubicada en la parroquia Nueva Bolivia, municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, familias que residen en el sector formularon la denuncia para explicar los constantes problemas eléctricos e innumerables deficiencias en los servicios públicos básicos, exigiendo así, más presencia gubernamental a fin de consolidar definitivamente el lugar.

En este sentido, José Gregorio Rincón, residente del sector, explicó que la comunidad atraviesa por problemas graves en cuanto a la consolidación de los servicios públicos básicos, aclarando que uno de ellos es la falta de culminación de la red de aguas negras, obra que quedó a medias y que el gobierno regional y municipal no ha retomado. De la misma manera, agregó la fuente que padecen del suministro del agua potable, situación que los obliga a ingeniárselas para poder llevar el vital líquido hasta sus hogares.

Seguidamente, el declarante comentó que el sector en cuestión no poseen aceras ni brocales, asunto que les complicó para recibir el beneficio del asfaltado, pese a unos presuntos anuncios hechos por la municipalidad. “Tenemos tiempo que no vemos a nuestros gobernantes, pero más que a ellos lo que necesitamos son soluciones a todos estos problemas, aquí han construido bastantes casas, eso nos alegra pero a la vez queremos que se consolide el sector, si nos atienden como se debe nos convertiremos en una localidad hermosa, no le envidiaríamos nada a los sectores vecinos”. Dijo el declarante.

Promesa no cumplida

En este aspecto, el informante hizo mención a una promesa no cumplida “Aquí contamos con un terreno que ha sido reservado y previsto para la construcción de una pequeña escuela y hasta el sol de hoy, lo que hay es monte, los muchachos juegan en un pedazo porque tampoco tenemos una cancha, pero lo que más nos interesa es el recinto educativo”. Comentó.

Con relación a la vialidad, el residente del populoso lugar acotó que lastimosamente la entrada del sector no es la más apropiada, pues, las calles son de arena, a lo que se le suma la gran cantidad de monte que existe en los terrenos en donde aún no se construyen las viviendas. “Cuando llueve esto se pone feo, uno mete el carro con mucho cuidado porque puede dañarse, sobre todo cerca del cementerio de Nueva Bolivia”.

Se acumula la contaminación

Soneida Pacheco, también habitante de El Cairo, expreso su opinión en relación a los problemas que les atañe, manifestando que otra de las dificultades con las que tienen que convivir es la de la inconsistencia del aseo urbano, por lo que tienen que arreglárselas para que los perros no les rompan o boten las bolsas de basura, llegando a guindarlas en las ventanas o portones esperando la llegada de los camiones compactadores.

“A veces pasan semanas en que no se aparecen, ya llevan como dos y aquí estamos esperando, de verdad quisiéramos soluciones, yo tengo que sacar a mi hija en silla de ruedas y es una verdadera complicación pues las calles están muy accidentadas y las casas adornadas en el frente con pipas, repletas con los desechos”, manifestó Pacheco.

Ante todo lo antes expuesto los vecinos de la comunidad coincidieron con elevar el llamado al Alcalde de la entidad o en su defecto al Gobernador del estado, pues, la falta de atención por parte de los mandatarios ha sumergido al sector en serios problemas que dificulta el buen vivir de sus residentes.

Claman por seguridad

Vecinos del populoso sector se quejaron por los altos índices de inseguridad que se presentan en la comunidad, pues, para ellos una manera de resguardarse del hampa común es encerrarse en sus casas a partir de las 6 de la tarde; del mismo modo, comentaron que con frecuencia notan la presencia de sujetos desconocidos a bordo de motos, quienes en su mayoría encabezan los robos y atracos que se han generado en el lugar. El llamado lo dirigieron a los distintos cuerpos de seguridad y al ente gubernamental local.

1.- Comunidad El Cairo sigue a la espera de soluciones

2.- Uno de los mayores problemas del lugar es la obra inconclusa de la red de aguas negras

3.- La basura se acumula y el aseo no pasa

4.- Las calles no cuentan con asfaltado, ni aceras, ni brocales

5.- El alumbrado público es totalmente deficiente