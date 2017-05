Familias del Carrizal afectados por fuga de aguas negras

Massiel Viloria G.; | CNP:10.587 - Gran cantidad de familias que hacen vida permanente en el sector El Carrizal, perteneciente a la parroquia Nueva Bolivia del municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida, se encuentran seriamente afectadas por un perenne bote de aguas negras que aparte de generar malos e incomodos olores está repercutiendo sobre la salud de niños y adultos. Los denunciantes exigen soluciones por parte de la municipalidad.

Yenny Beatriz Rangel, vocera del consejo comunal del lugar explicó que el bote de aguas negras ha venido generando una especie de piscina en todo el medio de la vía principal del sector; generando en ocasiones la imposibilidad de poder pasar al otro extremo; así mismo, aseguro que la incómoda situación data desde hace más de 8 meses, agudizándose aún más en la época de lluvia. ¨Estamos cansados de vivir entre ese charco de agua negra podrida que nos genera malos olores todo el día y toda la noche, aquí nadie del gobierno viene a solucionar, ya el problema fue notificado a la alcaldía, sin embargo, el alcalde ha hecho caso omiso¨, dijo Rangel.

Del mismo modo, puntualizó la vocera del consejo comunal que el problema radica porque la alcantarilla de aguas negras colapsó. ¨Esa agua es de las de comunidades vecinas, ni siquiera es del sector, construyeron la alcantarilla dentro de los linderos de la casa de una vecina, y mira el problema que ahora tenemos¨, exclamó la declarante.

Piden ayuda

Por otro lado, Ismael García, refirió que en varias oportunidades ha tenido que irse de su casa porque el mal olor es insoportable. ¨El charco va a dar al fondo de mi casa, es más fluye como un río y cuya desembocadura la tengo en mi casa, cerca de la cocina; en varias ocasiones tengo que almorzar en el frente porque el olor no me deja comer, me fatiga y me da asco, eso huele a pura cloaca; también, en la noche se pone intenso y debo recurrir a dejar sola la casa e irme a donde unos primos a dormir¨. Agregó el afectado.

Seguidamente, Leira Rangel, también habitante del populoso sector recalcó que a consecuencia del charco de aguas contaminadas se han reportados casos de personas adultas con dengue; así como varios niños con problemas de piel. ¨Lógicamente el charco genera plaga y esos zancudos tramiten muchas enfermedades, los niños están enfermándose con erupciones en la piel y fiebre y a otros vecinos se les ha diagnosticado dengue; nunca han venido a fumigar por aquí; ese es un problema de salud muy preocupante para nosotros que tenemos que lidiar las 24 horas del día con esos malos olores¨. Comentó Leira Rangel.

Otros problemas

José Luis Rangel, comentó que la comunidad presenta otros problemas como la inseguridad. ¨Tenemos otro problema en El Carrizal y es que se están robando los cultivos que tenemos en nuestras viviendas, en días pasados unos hombres se metieron en la casa de un vecino y se robaron aparte de los electrodoméstico, se llevaron yuca y unos racimos de plátanos; pedimos a la policía que por favor realicen labores de patrullaje tanto en horas de la tarde como en la noche¨.

En cuanto al suministro de agua potable informó el residente que se la ven feas, pues, el apreciado líquido no llega de forma constante, por el contrario es notorio cada 5 o 6 días por lo que deben ingeniárselas para obtenerla. ¨Tenemos años padeciendo por el agua potable, llega cada 6 días y si acaso, baja muy poca; también las vías están muy malas, los camellones se encuentran en pésimo estado¨. Recalcó el informante.

Para finalizar, los habitantes del referido sector alegaron que no han obtenido la caja de los CLAP; recalcando que en la comunidad tampoco se han beneficiado de jornadas de Mercal o Pdval.