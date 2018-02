Fecha 7 del Béisbol Federado disputarán desde hoy viernes

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Hoy viernes 23 y mañana sábado 24 de febrero se jugará la séptima fecha del Campeonato Estadal de la Liga Federada de Béisbol Valera que contempla encuentros en el campo deportivo de La Beatriz.

A las 02:30 pm en el estadio “Rafael Carvajal Cobos” en categoría Infantil “AA” se medirán Lobos de La Beatriz (B) y Gigantes de San Luis, mientras que el sábado 24 en el mismo escenario jugarán a las 09:00 am, en Infantil “A” Infantes de Plata II vs Lobos de La Beatriz (A); a las 11:00 am Infantil “AA” se medirán Lobos de La Beatriz (A) vs Infantes de Plata II concluyendo a la 01:00 pm con el encuentro de la categoría Juvenil “A” entre Francisco de Miranda de El Dividive vs Lobos de La Beatriz.