Agencia - El combinado vinotinto se mide en la primera fecha con Puerto Rico y en la segunda jornada con Italia. Para el primero, Félix Hernández está confirmado como el abridor del combinado nacional. Hasta los momentos, Martín Pérez sería el encargado para el choque ante la selección europea. Para enfrentarse al tricolor mexicano, el abridor criollo sería Rodríguez si se confirma su permanencia en el roster.

El zurdo, que lanzó en la LVBP este año con los Navegantes del Magallanes y pertenece a Medias Rojas de Boston, terminó la temporada en el país con una lesión en la rodilla derecha, razón por la cual la gerencia de Boston desea que no acuda al evento internacional.

Yusmeiro Petit y Jhoulys Chacín son, de primera mano, los relevistas largos que tendrá a disposición el mánager Omar Vizquel, pero también uno de los dos es el principal brazo para suplir a Rodríguez si se cae del roster de 28, según informó una fuente vinculada a la selección. Si Rodríguez se mantiene en la nómina de Venezuela, el bullpen criollo ganaría fuerza, ya que Petit y Chacín seguirían en su plan como relevistas.

Brazos fuera del roster

Se pudo conocer a través de una fuente cercana a la selección que los relevistas Héctor Rondón, Felipe Rivero, Miguel Socolovich y Luis Avilán están fuera del roster de 28 de Venezuela. Perder a Rivero y a Avilán es duro para el cuerpo técnico, debido a que son dos de los zurdos criollos de mejor nivel en las mayores y que iban a ser importantes a la hora de implementar estrategias de juego.

Con esas bajas, Vizquel y su cuerpo técnico estudian las posibilidades de llevar a José Álvarez de los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim y al joven José Torres de los Padres de San Diego, este último es un prospecto importante que ya debutó en MLB y tiene una recta cercana a las 99 millas por hora. Por otro lado, Álvarez ha sido un brazo utilizado en el bullpen de Anaheim con frecuencia en las últimas dos campañas y en Venezuela fue el ganador del premio a Pitcher del Año en la zafra 2014-2015 con Caribes de Anzoátegui.

Bruce Rondón será el octavo inning

La ausencia de Héctor Rondón abre las dudas sobre quién sería el relevista del octavo inning. Con Francisco “El Kid” Rodríguez seguro para el noveno, el potente brazo de Bruce Rondón sale con ventaja para ser el responsable del octavo ante el cerrador de los Filis de Filadelfia, Jeanmar Gómez. La velocidad de Rondón y el buen año que tuvo son las razones principales por las que Rondón parte como favorito para ese rol.

Galvis suena para el shortA pesar de que no quiso ahondar en detalles, unas de las cosas que dejó entrever Omar Vizquel en torno al lineup que saldrá al terreno del estadio Guadalajara, en México, el próximo 10 de marzo y se enfrentará a Puerto Rico, es que Freddy Galvis podría ser el dueño del shortstop para ese duelo. “Freddy es uno de los candidatos fuertes para estar en el campocorto, lógicamente. Pero también hay otros candidatos que deben ser nombrados y hasta que no sea el final no podemos dar esa información. Pero Freddy es uno de los aspirantes fuertes” comentó el estratega del combinado venezolano.