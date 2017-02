Prensa Iamd Valera - Una nueva actividad se desarrolló en el marco del proyecto deportivo calidad que lidera el alcalde José Karkom, en esta oportunidad un Festival de Fútbol en las instalaciones del Complejo Deportivo “Alexander Pelusa Antequera”, específicamente su campo de fútbol el “Renato Sangermano”.

La Escuela Municipal de Fútbol “Edgar Pérez Jiménez Salas” lideró el evento con jugadores en varias categorías, enfrentaron a su similar de la Uetd y el Trujillanitos del entrenador José Montilla.

Niños, niñas y adolescentes gozaron de lo lindo desde el seno de la masificación, categorías sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y sub 16.

Este es el segundo Festival de Fútbol de Campo que se efectúa en lo que va de año en el coso de Plata 3.

La invitación es para todos aquellos padres y representantes que deseen colocar a sus representados en el deporte donde brillan en la actualidad Lionel Messi y Cristiano Ronaldo pueden dirigirse completamente gratis a Plata 3 e integrar la Escuela Municipal.