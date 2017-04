Festival de goles en la jornada 12

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Un auténtico festival de goles arrojó la jornada 12 del torneo estadal de Fútbol, categoría Veteranos del estado Trujillo disputada en varios campos deportivos de la región.

El miércoles 19 en el estadio Mario Urdaneta Araujo de El Milagro Calle Valera goleó a Bella Vista 5 goles por 0, Wilmarca se impuso a San Luis 2-1 y seguidamente la oncena de San Luis se recuperó y venció a Ccam 2-1 y para cerrar Juventus cayó ante Carvajal 0-3.

El sábado 22 en el estadio Silvio Rojo el local Betijoque derrotó 2-0 a Trujillo mientras que en campo de Flor de Patria Wilmarca dio cuenta de San Luis 1-2, Chirotes venció a Marco Tulio 3-4 y el local Flor de Patria no pasó del empate 0-0 con Italven.

El domingo 23 en el Complejo Deportivo Pelusa Antequera de Plata III Veneport y Academia terminaron 0-0, Andinos derrotó a Quinta Avenida 1-3 y Morón venció Ccam FC 1-0.

La jornada número 13 del Futbol de Veteranos continuará el próximo viernes 26 en el estadio de Cubita donde jugarán a las 7 pm Academia Goal vs Andinos y luego Plata I vs New Team.

El sábado en el estadio del Club Italven a la 1 pm se enfrentarán El Milagro vs Turagual, a las 02:30 pm Veneport vs Ccam FC y a las 04:00 pm Juventus vs Italven. Mientras que en el Mario Urdaneta Araujo jugarán a la 1 pm Niranda vs Carvajal, a las 02:30 Morón vs Wilmarca, a las 04:00 pm Calle Valera vs Trujillo y a las 05:30 La Cejita vs Quinta Avenida.

La jornada 13 concluirá el domingo 30 en el estadio de Plata III comenzando a las 9 am con el partido entre Flor de Paria vs Betijoque, a las 10:30 am San Rafael vs Chirotes, a las 12 m El Corozal vs Bella Vista, a la 1:30 pm Electrón vs San Luis y a las 3 pm Marco Tulio vs Eskuke.

Clasificación