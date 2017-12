Fiesta de Todas las Eras a beneficio de Ricardo “Panqueca” Aguilar

NOELIA OROZCO - En víspera a la Nochebuena, trujillanos van a disfrutar esta noche desde la cúpula del Club Italven, un espectáculo único, en la región, en la Fiesta de Todas las Eras, a beneficio del conocido sonidista Ricardo “Panqueca” Aguilar.

Para celebrar la Navidad, en la Fiesta de Todas las Eras, van a disfrutar a partir de las 4 pm, una tarde con un show donde podrán ver juntas y en escena a las mejores minitecas del país, así lo dio a conocer René Silva, quién además agregó que el evento se desarrollará por 12 horas continúas.

Show de DJ y Minitecas

Asimismo René Silva señaló que entre las minitecas y DJ participantes se encuentran, Tridemension, Soultrain, The Rainbow, Song People, Dancing Boys, It´s My Life, Game Ligths, Merry Nigths, The Halley, Silver, Empire, Total DJ, El Castillo Musical, Soul Dancing y Dance Machine entre otras y Dj’s de gran renombre a nivel nacional e internacional, Armando Sandrea, DJ Colleta, DJ Carlitos Valor, DJ Pulpo, DJ Capitán Bob, DJ Carlo Licitra, DJ Ranox, DJ Jhoan, DJ Jesús Mendoza, DJ José Gregorio Angarita, DJ Alex, DJ Julio, DJ Oliver, DJ Leandro Gómez, DJ Manía, Dj Prada, DJ Elvis, DJ Víctor Domínguez, DJ Perro, DJ Yonier, DJ Dietter Müller, DJ Juan, DJ Leandro Franco, DJ Willi, DJ Cobra, DJ Pirulo, DJ Marroni, DJ Frank, DJ Julio Nigth, DJ Nelson, DJ Monts, DJ Alejandro Sánchez y todos bajo el sonido e iluminación de la discomóvil más grande de los andes venezolanos: La Máquina Musical; y para cerrar con broche de oro la orquesta Akumtapa.

Entradas

Por otra parte, las entradas están a la venta en la panadería Da’ Lorenzo en el CC Plaza, Distribuidora Araujo en Plata I, Óptica Center frente a Dorsay y las oficinas del Club Italven.

Es de resaltar que dicho evento es organizado por los jugadores de Fútbol de Club Italven, Ottón Santos, y Ricardo “Panqueca” Aguilar, bajo la asesoría de René Silva.

