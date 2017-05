Fiscal Ortega Díaz desmiente al gobierno

CARACAS / AGENCIA - La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que las investigaciones del Ministerio Público determinaron que el joven Juan Pernalete fue asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena disparada por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en Altamira.

Ortega Díaz mostró a modo de ejemplo, en una rueda de prensa, el tipo de artefacto con el que Pernalete fue impactado. La víctima sufrió un shock cardiogénico por traumatismo cerrado de tórax.

Indicó que tienen cinco testigos del hecho y que está identificado el grupo responsable de hacer el disparo. En los próximos días se sabrá quién es el responsable directo.

La fiscal recordó que la normativa nacional e internacional prohíbe que las bombas lacrimógenas sean arrojadas a quemarropa. "Es imprescindible y necesario que los funcionarios de seguridad actúen acorde a las normativas".

Desmentido

Lo dicho por la fiscal desmiente a Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, y a Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, quienes aseguraron que Pernalete habría sido asesinado con una pistola de perno. También lo dicho por el diputado Diosdado Cabello, que aseguró que la GNB no estaba en el lugar cuando asesinaron al estudiante de la Universidad Metropolitana. El diputado por el PSUV también dijo que a Pernalete lo habían asesinado "ellos mismos", en referencia a los manifestantes opositores.

Pernalete tenía 20 años y fue asesinado el 26 de abril en Altamira cuando manifestaba. El joven ingresó sin signos vitales a Salud Chacao.

Las declaraciones de la fiscal estaban pautadas a las 11:00 am desde la sede del Ministerio Público (MP), pero hubo un apagón en varias zonas de Caracas y se reubicó el sitio del encuentro con la prensa.

Pronunciamientos de la Fiscal

Es la tercera rueda de prensa que la fiscal hace en lo que va de año. La primera fue la presentación de la Memoria y Cuenta 2016 del Ministerio Público. Ahí expresó que existía una ruptura del hilo constitucional debido a las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en contra de la Asamblea Nacional.

El segundo pronunciamiento de la fiscal ocurrió hace menos de un mes. En esa ocasión, la máxima representante del MP manifestó su posición ante las manifestaciones y hechos violentos que ocurren desde el 1° de mayo.

La semana pasada se conoció que Ortega Díaz envió una carta a Elías Jaua, ministro de Educación y presidente de la comisión presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, para informarle que no acudiría a la reunión sobre el proceso impulsado por el gobierno por considerar que la Constituyente no resuelve los problemas del país y no es necesaria.