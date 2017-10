Fiscal: Pedimos a Interpol activar alerta roja contra empresarios corruptos de la Faja

AGENCIA- El fiscal general, Tarek William Saab, ofrece este martes 3 de octubre un balance sobre los casos de corrupción investigados por el Ministerio Público (MP).

"José Parra Saluzzo, abogado involucrado en una red de extorsión que operaba en la anterior gestión del Ministerio Público (MP), se acogerá a la figura de la delación para revelar detalles del funcionamiento del citado entramado de corrupción", indicó el fiscal general, Tarek William Saab.

Saab indicó que las personas en cargos públicos deben respetarlo sin tomar ventaja, haciendo referencia a los numerosos casos de corrupción comprobados “Quien tenga un cargo para servirle a la gente es para eso, no para sacar ventaja de ello”.

“Estamos cuantificando el daño patrimonial que se ha causado, y yo le hago un llamado a los que se han visto involucrado en esto, que informen, están ya a la orden de un tribunal, (…). Aquí tenemos empresarios prófugos en los Estados Unidos con sus cuentas implacablemente allí de centenares millones de dólares. Venezuela necesita la repatriación de ese dinero mal habido”, manifestó.

Dijo: “Nosotros a través de la fiscalía 67 nacional, le solicitó al tribunal 6to de control del estado Anzoátegui 3 allanamientos, a empresas calificada como de alto riesgo que se presume que contrataron con sobreprecio con la empresa mixta Petrocedeño”

Las empresas allanadas fueron: Cooperativa Servicio de Oriente, SumiServi 2021 C.A, Servicios Construcciones y mantenimiento Romara, informó Saab quien aseguró que los dueños de estas empresas se encuentran en Estados Unidos. “Todas estas personas que están prófugas de la justicia, y estamos solicitando que se active la alerta roja con la Interpol, para que sean enviados a nuestro país”, denunció

Caso Cavidi-Cencoex

El Fiscal Saab expresó: “Se han realizado allanamientos a 18 empresas. Durante un operativo en todo el territorio nacional en conjunto con la policía y el Sebin para las empresas que trabajaban con medicamentos y alimentos”.

“Se verificó que 13 de estas empresas no poseen domicilio fiscal, es decir, son empresas fantasma”, informó.

Agregó que el total de estas empresas recibieron 85 millones de dólares preferenciales

Caso Odebrecht

Saab afirmó que a pesar del escándalo de corrupción a nivel internacional de Odebrecht, en Venezuela no existía ningún tribunal con ese hecho, "este caso no había sido judicializado, lo hemos judicializado nosotros (...) luego de 9 meses, este caso no tenia ningún tribunal (..) ahora el caso existe en el tribunal 11mo en funciones de control" dijo.

"Por el caso Odebrecht, en la anterior gestión, hubo complicidad manifiesta ¿cómo es posible que nada de esto se supo?", se preguntó Saab.