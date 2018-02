Formatos de Historias Médicas venden en una casa de familia

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - Con suma preocupación, el doctor Hernán Hernández, galeno especialista en tratar el dolor y excomisionado de salud de la entidad trujillana, denuncia que los formatos para realizar las historias médicas de los usuarios y pacientes del Hospital Universitario Pedro Emilio Carrillo (Hupec) los estén vendiendo particulares en una casa de familia, cercana a esta institución médica.

Señala el galeno que “este esqueleto de la Historia donde se colocan los datos de los pacientes debe ser entregado de forma gratuita y reproducido de forma masiva por el Departamento de Reproducción del Hospital. Pero ahora vemos como lo venden en una vivienda cercana al hospital, al principio la vendían a mil bolívares y ahora cuesta 20 mil, lo que resulta un exabrupto”.

Refirió el doctor Hernández que se dirigió ante la directora y subdirectora del Hupec para plantear la situación y no recibió respuesta oportuna. “El hecho lo plantee ante las autoridades del hospital y se quedaron calladas, sólo me miraron, encogieron los hombros y pelaron los ojos. Les dije que si eso estaba sucediendo es porque hay complicidad interna que debe ser investigada, porque ese material sólo debe manejarlo la institución médica y no cualquier persona ajena a esta”.

El declarante extiende un llamado a las autoridades de Fundasalud a objeto que inicien una investigación dentro del hospital central de Valera y se tomen los correctivos pertinentes, porque con acciones como esta cada día se desmejora el servicio de salud hacia los usuarios y pacientes.