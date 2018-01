Fosión Machado: “Conrado Pérez Linares es un inmoral”

Hebert Morillo Carrizo - El alcalde del municipio Miranda Fosión Machado calificó de “inmoral”, al diputado Conrado Pérez Linares, luego que el parlamentario cuestionara los despidos que hizo Machado en la alcaldía de esa jurisdicción.

En su pronunciamiento, el burgomaestre dijo que a Conrado Pérez Linares en sus declaraciones recurre a la demagogia política para figurar en la palestra pública, sin en realidad conocer a plenitud lo que ocurre en la región.

Expuesto el criterio el corregidor se dirigió al representante de la AN y expresó: “Usted señor Conrado no conoce la realidad del municipio Miranda o por qué en su momento no salió a defender los trabajadores cuando el ex alcalde Acisclo Viloria le pagaba a los empleados 20 mil bolívares quincenales”.

En esa tónica Machado dudó que Pérez Linares sienta los problemas de la municipalidad mirandina, al respecto cuestionó: “por qué el diputado no habla de las 47 obras inconclusas que dejó Acisclo Viloria, o de dónde está el dinero de esas obras; por qué no dice nada del cementerio de carros que dejó y desvalijó el anterior Alcalde”.

Asimismo precisó el caso del supuesto mejoramiento del acueducto de la localidad que promovió Acisclo Viloria durante su mandato, “Por qué Conrado Pérez Linares no se pronuncia y dice que se robaron el dinero de esa obra y la dejaron inconclusa”.

Por último Machado indicó que continuará con la reestructuración de la Alcaldía, con el fin de adecuarla a los ideales bolivarianos y poder trabajar en una misma línea con el gobierno regional y nacional.

