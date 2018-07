¡Francia impuso su autoridad!

Se cumplió el pronóstico…Francia le ganó a Uruguay 2 goles por 0 y es el primer equipo en semifinales del Mundial Rusia 2018. Gol de Varane ante centro de Antoine Griezmann, en mala salida de Muslera tras falta de Fernández en el área de las 18 al minuto 40 y fracción, puso a Francia arriba 1-0 en el partido donde los uruguayos cedieron mucho terreno y cometieron el caro error de meterse atrás luego de jugarle de tú a tú a los galos. Los de Didier Deschamps sentenciaron el partido con nuevo error de Muslera al 63´, quien no pudo retener un disparo sin fuerza de Griezmann para el 2-0 definitivo.

NOTABLE AUSENCIA DE CAVANI

Luego de jugar muy parejos el inicio de la etapa complementaria, tras encajar el gol de Varant en la del inicio, Uruguay, que se vio disminuido por la ausencia notable de Edinson Cavani, cayó en su propio error y tras peloteo alterno en el área chica Muslera no pudo retener un disparo regular de Griezmann en el minuto 63´y el balón tras chocar en sus manos se introdujo fácilmente a su pórtico. Era el balde de agua fría y la demostración de neta superioridad de los galos, aunque no muy avasallante, porque el rival no les exigió más..

Al igual que le pasó a los argentinos, el DT Tabárez puso dura marca sobre Mbappé y Griezmann y adelantó líneas al principio, buscando enganche con Suárez y, pero luego replegó, lo cual fue mortal, máxime contra un equipo que en juego colectivo es muy ordenado y conservador, pero letal demoliendo rivales.