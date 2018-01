Frandeli: tejedora de bolsos y zapatos a crochet

Pascual Villegas - En todo el mundo y en todos los tiempos afloran o surgen personas talentosas. Esto lo sabemos, a través de la historia universal, continental, nacional, regional y, de poco tiempo para acá, de la historia local, gracias a la tradición oral, a breves reseñas biográficas y a los relatos de vida que los cronistas dan a conocer.

Atendiendo lo dicho en el párrafo anterior debemos decir que en este pueblo de Cuicas y en sus caseríos, hemos descubierto y seguimos descubriendo personas (sin importar la edad cronológica) muy talentosas. En esta crónica daremos a conocer el talento de la niña Frandeli. Se trata de una niña de, apenas, once años de edad, quien vive en el caserío Palmira y estudia el sexto grado de Educación Primaria. Esta niña, a la edad que tiene, demuestra un comportamiento acorde con los valores fundamentales que marcan el ser persona y demuestra, a través de sus conversaciones y de sus haceres, una buena formación, tanto teórica como práctica.

A Frandeli la conocimos allá en Palmira, en la casa de la Maestra Iraima. Ese día martes, 16 de enero de 2018, estaba elaborando un par de zapatos, para dama, tejido a crochet, bajo la tutoría de la señora Iraima (así la llama Frandeli, respetuosamente). Nos llamó la atención la destreza manual, el amor y el toque artístico que la niña le pone al oficio de tejer. Cuando Frandeli hizo una pausa aprovechamos para entrevistarla.

La primera pregunta que le hicimos fue: “Frandeli, ¿desde qué edad estás tejiendo a crochet?” Sin titubeos, nos respondió: “Desde los ocho años, quise aprender a tejer.” Después le preguntamos; porque, es extraño que a tan temprana edad y viviendo en un caserío donde predominan los oficios propios de un hogar campesino: “Por qué te interesó aprender a tejer a crochet?” Muy ligera en la respuesta, nos dijo: “Ah, una vez que fui a Barquisimeto, con mi mamá, vi que una señora hacía unos monederos y unos bolsos muy bonitos. Me fijé en la aguja que la señora usaba y le dije a mi mamá que me comprara una. Me la compró y la señora me explicó cómo debía empezar una cadena; pero, no aprendí mucho porque nos tuvimos que venir. Cuando llegue aquí a Palmira -nos dijo-, seguí haciendo cadenas y más nada. Al tiempo supe que la señora Dominga, una vecina de mi mamá, sabía tejer. Hablé con ella y me dijo que fuera para su casa para que aprendiera todos los puntos; Con ella aprendí lo básico; lamentablemente, ella murió cuando ya me iba a enseñar el punto araña, que es difícil.”

La entrevista se puso interesante; pues la niña Frandeli, resultó ser buena conversadora. La Maestra Iraima nos obsequió un delicioso café y, entre sorbos, continuamos preguntándole: Ahora, veo que tejer bolsos y zapatos no es fácil; dime: “¿Cómo llegaste a tejer bolsos y zapatos?” Con la ternura de la niñez y una carita angelical nos dijo: “Mi abuela dice que ‘cuando una anda en buenos propósitos Dios lo ayuda´. Un día le vi a la señora Dilcia, unas sandalias tejidas a crochet, lo que a mí me gusta, y le pregunté quién se las había tejido y enseguida me respondió ´esas me las hizo Iraima´. Sin pensar mucho, un día que bajé para el catecismo llegué a la casa de la señora Iraima y le dije que yo quería aprender a tejer zapatos y bolsos. Ella no me puso trabas y me dijo: ´venga cuando usted pueda, yo no tengo problemas en enseñarle este bonito oficio´. Organicé mi horario escolar, mis labores caseras y mi tiempo para tejer. Desde el día que comencé con la señora Iraima estoy contenta con lo que estamos haciendo y la muestra es este hermoso zapato.”

Rematamos aquí esta crónica, diciendo varias cosas: La primera, Frandeli es una niña de firmes y bien definidos propósitos. Además del interés demuestra poseer la virtud de la perseverancia a toda prueba. La segunda, Es una niña que tiene bien claro el valor del tiempo, como recurso natural no renovable. Y, tercera, la abuela tiene razón: Los buenos propósitos, Dios los bendice.pv