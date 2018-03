Frente Amplio por Venezuela no es una reedición de la MUD

Marianela Mavares (CNP. 6.115) Diferentes organizaciones civiles y partidos políticos del estado Trujillo se reunieron para conformar la estructura organizativa del “Frente Amplio por una Venezuela Libre” en el estado Trujillo, cuya plataforma y parámetros serán presentados de manera pública el venidero sábado 24 de marzo, del presente año, en las instalaciones del Colegio de Ingeniero de Valera, a la 1:00 de la tarde.

El comando regional de esta plataforma de lucha, abierto a la sociedad en general, gremios, la Iglesia, ONG y otros, está conformado por Johny Humbría (representante de las Universidades); presbítero Isidro Aldana (Iglesia católica); Ricardo Berrios (Fedecamaras); Ender Ramírez y José Nava (Estudiantes); Antonio Perdomo y César Ponte (ONG); José Gregorio Fernández (Gremios); Lylia Vielma Gremios); José Cáceres (Salud); Conrado Pérez y Libio Rondón (PJ); Carlos Andrés González (AD); Yoni Toro (VP) y Ramona de Barrios (UNT); parte del chavismo democrático y la iglesia evangélica, por citar algunos.

En rueda de prensa realizada ayer en el Colegio de Ingenieros, por dicha plataforma, actuaron como voceros Johny Humbría, Antonio Perdomo y el bachiller Ender Ramírez, quienes en cada una de sus intervenciones explicaron los objetivos y alcances de esta nueva estructura de organización donde el principal interés es lograr la participación del la sociedad civil y que el ciudadano entienda que debe ser el protagonista principal para lograr la salida de este régimen oprobioso que actúa en contra de los venezolanos.

En este sentido, Johny Humbría acotó que ya se han llegado a varios acuerdos y que en dicho comando regional participa de forma activa la iglesia católica como garante de la consecución de esta plataforma que se presenta en la no participación del proceso electoral convocado para el mes de mayo, donde los acuerdos económicos, políticos y sociales no están dados para no realizarse, “porque se va a votar pero no elegir” posición que asumen desde el frente nacional y regional.

Dijo que hoy (ayer) se instalaban como Coordinación regional de la entidad trujillana y a partir de este día, se articularían las políticas para la conformación del Secretariado como parte de la estructura nacional que baja a la región.

Expresó que se conformará la Coordinación Operativa, ente que les permitirá llegar a los municipios y crear a través de éste los frentes juveniles, sociales, sector productivo y demás subsectores, quienes deliberarán las decisiones tomadas por el frente nacional. “Espero ser la voz de aquellos que no son escuchados, ser los representantes de los pobres que en estos momentos representamos más del 80 por ciento de los venezolanos, que padecemos una situación caótica. Está naciendo la respuesta que espera el trujillano con la conformación de este frente”.

¿Esta nueva organización sustituye a la MUD y va a corregir a los entuertos que haya cometido?

-Es la primera vez que desde una plataforma social se escuchan voces de todos los sectores y subsectores venezolanos para luchar contra la dictadura. Esto no es una reedición de la MUD. Es la incorporación de los sectores sociales a la vida política trujillana.

¿Cómo van perfilar esta lucha?

-De este frente amplio nos estamos planteando todo un proceso de unidad- respondió Antonio Perdomo por las ONG-, estamos haciendo un llamado para que como venezolanos activemos la ciudadanía y participemos todos los que tenemos la necesidad de hacer un cambio por el país y estamos candados de este régimen. Este Frente Amplio es una oportunidad para plantear elementos que sirvan para el esperado cambio.

¿Insistimos cómo lograr la atención del ciudadano inmerso en sus diferentes problemas cotidianos?

-Ciertamente, una gran cantidad de ciudadanos están dedicados a la sobrevivencia de sus alimentos, del dinero de la pensión y de los que se van del país, todo eso es cierto pero hay que luchar en contra de eso, precisamente. No podemos acostumbrarnos que eso no se convierta en normal. Para ello, queremos activar a la ciudadanía y eso hemos venido haciendo desde el Centro de Animación Juvenil y el pasado sábado 17 de marzo nos reunimos con un grupo de personas del barrio San Luis, para abordar sus principales problemas. Eso lo queremos hacer en todas las comunidades y que ellos ayuden a transformar sus localidades.