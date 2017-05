Fuerza emergente del TFC líderes en varias categorías

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - El proyecto Canteras de los “guerreros de la montaña” sigue rindiendo sus frutos producto del trabajo sostenido y con visión de futuro que viene desarrollando el equipo de trabajo que lidera el licenciado Mauricio Torres.

Al cumplirse ocho fechas de la Serie de Oro, torneo oficial de la Federación Venezolana de Fútbol, las fuerzas emergentes del TFC encabezan la clasificación de las categorías Sub 14 con record de 4 ganados, 1 empatado y 3 perdidos para un total de 21 puntos. También son primeros en Sub 16 con 6 victorias, 2 empates y 0 derrotas acumulando 16 unidades. En Sub 18 son igualmente primeros con 5 ganados, 1 empate y sólo 2 derrotas para 20 puntos y en Sub 20 acumulan 15 unidades producto de 7 victorias, 0 empates y solo 1 derrota para un acumulado de 15 puntos.

En conjunto las cuatro categorías que conforman el Proyecto Canteras han participado en 32 encuentros de los cuales han ganado 22, empatado 4 y han perdido 6 lo que les da una efectividad colectiva del 83 %.