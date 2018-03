Fundamentos de la Revolución del Blockchain

Estamos ante un cambio de época, las Blockchains, sin temor a exagerar constituirán para el género humano un avance tan trascendental como el descubrimiento de la penicilina y la invención de los antibióticos, la revolución industrial, el descubrimiento del genoma humano. La humanidad por primera vez en su historia, esta ante la posibilidad de crear un mundo en el que podemos desarrollar nuestra inteligencia y nuestra personalidad solidaria. A continuación expongo los principales aportes del protocolo Blockchain al mundo de las tecnologías y de la nueva economía mundial.1-. El pago entre iguales (Peer to Peer o P2P) es un protocolo bajo los estándares del modelo de computación distributiva para generar la confianza y la integridad necesaria que exigen las transacciones entre miles de ordenadores sin pasar por terceros y mediante códigos inteligentes.2-. Es una fuerza bidireccional con capacidad de intercambio de valor. Esto plantea infinidad de aplicaciones y generan nuevas herramientas.3-. Esta nueva revolución del Internet del valor con mayor capacidad, velocidad, menor costo, más seguridad y menos errores y algo impensable hace unos años la eliminación del centro, no la descentralización, la eliminación total.4-. Las criptomonedas se registran en cadenas de bloques, no se almacenan, entre una gran cantidad de iguales que certifican y aprueban las transacciones hechas con Bitcoin.5-. La Blockchain llegó en un momento en el cual los grandes conglomerados tecnológicos comunicacionales siguen apoderándose de la información que generan los ciudadanos convirtiéndola en un activo financiero.6-. La “confianza” a la integridad y a la protección de la información. Las empresas que realicen operaciones en Blockchain aumentarán su cotización. El protocolo Blockchain podría transformar radicalmente la naturaleza de los bancos centrales y del dinero, la esencia de la democracia occidental.7-. Una diferencia sustancial entre el Internet de la información y el Internet del valor radica en lo relativo a la identidad de los usuarios. El protocolo Blockchain garantiza la privacidad lo que redunda en un mayor nivel de confianza. Permite elegir a los usuarios el nivel de privacidad. Los datos individuales no se almacenan en una base de datos central. Esta característica elimina dos anomalías actuales y el ver la información como activo financiero y reduce a su mínima expresión el pirateo cibernético.La Blockchain es pública y la identidad de los usuarios anónima. Esta tecnología proporciona un nivel de transparencia que la hace única en su estilo. Y es por eso que es propicia para transformarla en una herramienta a favor de los individuos, como por ejemplo en el mundo financiero, los ahorristas. Hemos visto como han sido las víctimas históricas de todas las crisis capitalistas en nuestro continente, tenemos el caso argentino y nosotros en la década de los 90 sufrimos el debacle de toda la banca nacional. Como han jugado con el esfuerzo de toda una vida y como han ejecutado hipotecas de una manera salvaje y brutal en el reino de España, cuyo gobierno se autoconcibe como un adalid de los Derechos Humanos y la democracia. Es por ello que el cambio cultural que las Blockchains están llamadas a realizar en la sociedad global, será integral, pues toca la manera de relacionarse las personas entre sí y esto repercute sobre toda la superestructura social. La resistencia es feroz, y más aún cuando un país como Venezuela que se planta de manera independiente y soberana en el concierto mundial, es vista como una “amenaza extraordinaria” por los factores de dominación céntrica. Son tiempos de oportunidades para el cambio, para dejar atrás viejas lastres de neocolonialismo y empezar a forjar una verdadera humanidad.