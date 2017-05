Fundasalud realiza jornadas de pesquisa de Hipertensión Arterial

MPPS/Fundasalud Trujillo/ Susan Godoy - En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, que se celebró el 17 de mayo, la Fundación Trujillana de la Salud (Fundasalud) realizó jornadas de pesquisa en diversas comunidades del estado, así como también sesiones educativas para sensibilizar a los ciudadanos sobre los alcances y prevención de esta enfermedad.

Para este año el lema de la campaña fue “Conoce tus números mide tú presión arterial” la cual tiene como finalidad promover la toma de conciencia sobre las causas y las consecuencias de la hipertensión, además de promocionar estilos de vida saludable.

Alicia Uzcátegui, adjunta a la Coordinación del proyecto Caremt (cardiovascular, renal, endocrino-metabólico y tabaco) de Fundasalud, informó que la hipertensión es considerada como el principal factor para el desarrollo de cardiopatía isquémica y enfermedad cerebro vascular. “Muchas personas no saben que padecen esta enfermedad porque no siempre produce síntomas y porque no conocen sobre ella. Nuestro objetivo es promocionar la salud fomentando condiciones y estilos de vida saludable, mediante la comunicación, información y educación de las comunidades”.

Asimismo explicó que el riesgo de padecer hipertensión se puede reducir disminuyendo la ingestión de sal, siguiendo una alimentación balanceada, evitando el consumo de productos derivados del tabaco y el uso nocivo de alcohol, haciendo ejercicio con regularidad, manteniendo un peso saludable, entre otros.

Entre las metas específicas de la campaña para este 2017 son: animar a la población a modificar los comportamientos que pueden provocar hipertensión. Convencer a los adultos de que controlen su presión arterial periódicamente y aumentar el número de centros de salud en los que se puedan realizar chequeos de la presión arterial y alentar a las autoridades nacionales y locales a crear entornos que favorezcan comportamientos saludables, recalcó Uzcátegui.