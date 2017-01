Massiel Viloria | CNP: 10587 - Para este sábado 21 del corriente mes la Fundación Gente Emprendedora de Venezuela - Fungevez- con sede en la localidad de Caja Seca, municipio Sucre del estado Zulia, estará desarrollando una interesante conferencia denominada "Una Ruta para Emprender", con la finalidad de estimular e impulsar la creatividad en los participantes para posteriormente darle vida a diversas creaciones con material de desechos o reciclables.

La información fue dada a conocer por Ninoska Solarte, presidenta de Fungevez, quien detalló que la actividad es complemento de una serie de talleres, cursos y conferencias que viene ejecutando la Fundación sin fines de lucro. “La idea es armar y dotar de conocimientos e ideas sencillas a la población, tanto jóvenes, mujeres y hasta hombres para ingeniárselas ante esta crisis, creando con sus propias manos, empleando material reusable, productos para su posterior venta en exposiciones o en su misma comunidad”, dijo Solarte.

Seguidamente, la presidenta de la institución aseguró que “Los materiales reusables como cartones, botellas de vidrio y plásticas, tapas y una variedad de insumos que la gente considera basura o desechos, se pueden convertir en cosas muy preciosas y sobretodo útiles para nuestras vidas, sólo falta ponerle ingenio y talento; es una manera de ayudarnos tanto económicamente como emotivamente, aunado al gran favor que le hacemos al medio ambiente”, reseñó la fuente al referirse a la conferencia de este fin de semana.

Estrategias

En el mismo orden de ideas, la declarante hizo el llamado a la población a sumarse a la jornada para recolectar juguetes que ya no utilicen, no importa que estén dañados para ser transformados por Fungevez y posteriormente ser entregados a los niños y niñas más humildes de la zona. “Todos podemos ayudar, dar color, vida y creatividad a lo que luce opaco para luego iluminar la sonrisa de un niño que en medio de tantos conflictos sociales y económicos en el país se merece una sonrisa, un instrumento para jugar. Esta es mi labor, no cuento con recursos económicos, ni con ayuda del gobierno pero cuento con mi grupo de hombres y mujeres que queremos hacer el bien común. Trabajemos en pro de avanzar y seamos obstáculo para tanta inseguridad”, refirió la también docente Solarte.