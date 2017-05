Fútbol de Súper veteranos juega la jornada número 15

Dimas Albornoz | CNP: 21.548 - Con partidos en ocho escenarios mañana sábado 13 de Mayo se disputará la jornada 15ª del torneo de Fútbol categoría Súper veteranos, informaron Eberto Gallardo, José Rodríguez y Oswaldo Terán, directivos de la Liga.

La fecha décimo quinta comenzará a la 01:00 pm en el estadio “Enrique Pineda” de La Cejita donde se medirán Andinos y Flor de Patria. A las 02:30 en el estadio “Mario Urdaneta Araujo” jugarán Bella Vista vs Cantv; a las 04:00 en El Milagro rivalizarán Calle Valera y Plata I.

A la 01:30 en la cancha de la empresa Venvidrio jugarán La Cabaña Vs. La Paz, a las 02:30 en el campo de La Cejita se medirán El Corozal Vs. El Turagual, a las 03:00 pm en el campo de Venvidrio se enfrentarán Electrón Vs Guardia Nacional Bolivariana, a las 04:00 pm en La Cejita lo harán Las Palmas Vs Policía mientras que la 01:00 pm en El Milagro se medirán Italven Vs. Nacional.