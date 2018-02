Gael García Bernal y Natalia Lafourcade cantarán tema de Coco en los Óscar

Los mexicanos Gael García Bernal y Natalia Lafourcade interpretarán junto al estadounidense Miguel el tema “Remember me” de la película de animación Coco en la gala de los Óscar, en la que podría llevarse el premio a mejor canción, anunció la Academia de Hollywood.

Junto a ellos, Mary J. Blige, Andra Day, Keala Settle, Sufjan Stevens y Common serán los otros artistas encargados de interpretar las canciones nominadas al Óscar en la gala de esta 90 edición, que se celebrará el próximo 4 de marzo.

"Remember me", de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, es el tema principal de la película de animación ambientada en el tradicional Día de los muertos de México.

Era la favorita para hacerse con el Globo de Oro a la mejor canción, que perdió frente a “This is Me” de El gran showman. Los dos temas están de nuevo nominados al Óscar y son los candidatos a ganarse una estatuilla.

En la gala de los Óscar “This is Me” será cantada por Settle, mientras que Stevens interpretará “Mystery of Love” de Call Me by Your Name (Llámame por tu nombre).