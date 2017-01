Gabriel Montenegro - En el Casino Militar de Valera, ante el cierre de temporada del “Walkelis Velásquez” de Plata III se jugó otra jornada más de la Liga de Softbol Nuestra Señora del Carmen, en las categorías de Novatos y Máster, B y C.

En el primero de los compromisos a las 10:00 am los umpires hubieron de decretar el forfait en favor del equipo de 40 y 20 por no presentación de sus rivales de turno Renacientes, pertenecientes a la categoría de Novatos.

4 partidos programados

Luego a segunda hora, los “señores de azul” esperaron también largo rato a los peloteros de San Bartolo, quienes llegaron al campo de juego con las garrochas encendidas y derrotaron con resultado de 9 carreras por 2 a Lazo de La Vega.

En este encuentro, se impuso desde la lomita el estelar serpentinero Henry Hernández, con derrota para Jonathan Donet. Al aluminio estuvieron bien por los triunfadores David Ruíz de 2-1 con remolcada, Renzo Balza de 3-2 dos impulsadas, dos anotadas y par de dobletes, mientras por Lazo de la Vega Beiker Peña de 2-1, Román Barrios de 2-1 y Manuel García de 1-1 con anotada.

En otro los desafíos del Casino, los chicos de LA Plaguera se impusieron con score de 5x3 frente a Distribuidora Yarabal en juego donde David Torrealba se impuso desde el box y descalabro para el fraterno Claudio Santeliz. Los mejores a la ofensiva por La Plaguera fueron Ramón Canelones de 2-1, David Torrealba de 2-1 con impulsada y Juan Marín de 2-1 con anotada y un triple impulsor. Por Yarabal le dieron bien Daniel Méndez de 3-2 con anotada, Claudio Santeliz de 3-2 y Carlos Flores con cuadrangular anotada e impulsada.

La Liga Virgen del Carmen jugó así:

10:00 am Dpvo. 40 y 20 vs Renacientes ( Cat. Novatos "C" Copa Cris- Gas y Refrigeraciones Suárez (decidido por forfait en favor de 40 y 20)

Hora: 12:00 m: Lazo de La Vega 2 vs Dpvo. San Bartolo 9 (Cat. Novatos "C" Copa Cris- Gas y Refrigeraciones Suárez)

Hora: 2:00 pm Distribuidora Yaraval 3 vs la Plaguera Ranch 5 (Cat. Novatos "C" Copa Cris- Gas y Refrigeraciones Suárez)

Hora: 4:00 pm La Plaguera Ranch vs Tomateros de Jiraluna (Cat. Novatos "C" Copa Cris- Gas y Refrigeraciones Suárez)