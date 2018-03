Gas Comunal se convirtió en una bomba de tiempo

Lisnelva Rondón/ECS - Un grupo de trabajadores de la empresa Gas Comunal del estado Trujillo, decidieron alzar su voz a las afueras de la Planta Fabricio Ojeda, ubicada en la parroquia Jalisco, municipio Motatán, exigiendo el respeto que merecen ya que según ellos sus patronos y los usuarios arremeten contra ellos, muchas veces llamándolos “ladrones” y de supuestamente cobrar sobreprecio.

Aseguraron que la realidad es que los distribuidores privados son los que revenden las bombonas hasta en 80 mil bolívares y ellos solo están pagando los platos rotos de los demás.

El trabajador Lenin Briceño relató que la planta llenadora está trabajando solo con una bomba, y es la que tenían de repuesto, comentó además que hace mucho tiempo no se le hace mantenimiento lo que trae como consecuencia la baja productividad de la misma. Los trabajadores enfatizaron que también son afectados por la situación económica del país, por lo que se preguntaron: ¿Qué hace una persona con 85 mil bolívares semanales? De allí que exigen un salario digno ya que trabajan de domingo a domingo sin ver ninguna solución para sus problemas.

Planta insegura

Por otra parte, Ricardo Blanco, vocero de seguridad del sindicato de la planta, enfatizó que no cuentan con los implementos necesarios para garantizar su seguridad en la llenadora, por lo que en muchos casos los trabajadores, por no poseer los respectivos guantes, se queman las manos ya que el pico de llenado se desprende salpicando gas. “Esta planta no tiene dolientes”, dijo Blanco.

También los trabajadores de la Planta Fabricio Ojeda indicaron alarmados que existen 27 fugas en el sistema, y con gran desespero comentaron: “Nos encontramos en una bomba de tiempo”.

Aseguraron que son agredidos violentamente por los usuarios desesperados. Briceño narró que su compañero de labores Jesús Pulido fue arrestado por defenderse ante un grupo de personas que lo golpearon mientras distribuía gas en El Pensil, parroquia Sabana Libre, municipio Escuque, y aseguraron que de no dejar en libertad a Pulido paralizarán la planta, ya que los entes correspondientes son incapaces de defender la seguridad laboral de todos sus trabajadores.

Otros afectados

En el lugar se encontraba E. Gómez, pequeño comerciante de Pampán, quien vende comida preparada a instituciones del gobierno. Gómez, quien llevaba consigo un aval para hacer constar su actividad comentó: “Hoy no tengo como preparar comida para los trabajadores dela planta de asfalto, no es mi culpa si no hay gas no puedo hacer nada”.

Por otra parte Luis Lara directivo del Mercado Municipal de Valera, dijo que en ese establecimiento hace tres meses que no les llega el gas, también aseguró tener un mes perdiendo viajes para Jalisco en busca de algunos cilindros de gas. “En el mercado muchos puestos de comida tienen que traer las bombonas de sus casas para poder trabajar, aquí paso todo un día aguantando hambre y sol para ver si nos venden unas bombonas”, manifestó.

María Delfín, profesora de la ULA, reseñó “uno viene hasta acá y pierde hasta la dignidad”, y agregó que ella y su esposo han perdido tres veces el viaje por no conseguir el suministro de gas. Mientras que el habitante de El Milagro, de Valera Edixon Herrera, comerciante de una panadería del CLAP, se preguntó: ¿Qué vamos hacer los pequeños comercios de panaderías, qué va a pasar con nosotros, no habrá pan por falta de gas? Pidió a los responsables solventar la situación ya que los más afectados son la comunidad en general.

Tomando en consideración que la planta Fabricio Ojeda es la que suministra gas a todo el estado Trujillo y parte de Mérida, debido a que no se le hace el respectivo mantenimiento, puede colapsar totalmente en poco tiempo.

Por ello los trabajadores exigen al gobernador del estado, Rangel Silva, dirigirse a la planta y constatar la desidia en que se encuentra. Y dejan en claro que sus jefes Edgar Juárez, gerente de la planta y Luis Paredes, gerente general de Gas Comunal de Los Andes, no cumplen con su trabajo. Los trabajadores mostraron que quieren seguir apostando por el país, pero para eso necesitan ser escuchados y poner en marcha un plan que mejore todas las áreas de la llenadora, Gas Comunal Trujillo.