Gladys: mujer de coraje con vitalidad de adolescente

CARLOS BRICEÑO CONTRERASCNP: 23.325- Perfumada, con la cartera sobre su cabeza y un atuendo elegante, caminaba rápidamente bajo la lluvia. Pretendía escabullirse silenciosamente para evitar ser entrevistada, porque a pesar de que se lo habían anticipado desde hace varias semanas, ella aún estaba insegura de su decisión... De repente, exclamaron en gritos y risas desde una de las ventanas de aquel periódico: -¡Ay Gladys, te me ibas a escapar!-; a lo que ella, entre carcajadas y retrocediendo el paso, respondió: -"Ya voy para allá"-... Sabía que había llegado el momento de sentarse a contar su historia.

Así es ella, con la vitalidad y ocurrencia de una adolescente. Es esa energía la que le ha permitido durante 37 años recorrer las calles para ejercer su labor como vendedora de publicidad de Diario El Tiempo.

Se trata de Gladys Briceño, una señora que, aunque prefiere reservarse su edad, se delata al mencionar que ha comercializado publicidades de grandes eventos, tales como la inauguración de la conocida "Torre Unión", en Valera.

Cuénteme, ¿cómo fueron sus inicios en este periódico?

(Pensativa por unos segundos) "Eso fue en el año 1980 (...) Hagan pasar aquella señorita, le dijeron a la secretaria cuando llegué -sonríe-, porque no sabían que en ese momento ya tenía hijos. Yo conocía a don Luis Mazzarri, además, el profe Luis Gonzaga Matheus, otro de los fundadores, me había dado clases de matemática".

Frente a la sala de redacción de este rotativo, sentada como quien desempolva el baúl de sus recuerdos, narra que en ese entonces tenía que distribuir muy bien su tiempo para lograr "vender", cobrar y atender a sus dos niños.

"Luego de hablar con los dueños empecé a hacer los clientes en la calle y como había trabajado en una empresa de sellos en Caracas, tenía experiencia con el público (...), hasta el momento el trato de los jefes ha sido excelente", dice.

Cuentas claras...

Bien dicen que cuentas claras conservan amistades, este refrán aplica perfectamente al oficio de doña Gladys, quien afirma sin pestañear que gracias a la responsabilidad con la que ejerce sus labores, ha prevalecido la confianza y el trato cordial con sus clientes.

"La gente me trata con cariño, yo llego a los negocios y entro en cualquier área sin desconfianza alguna por parte de los dueños o encargados (...), muchas veces las personas me saludan en la calle y me dicen -Gladys, se acuerda de mí, yo era la que trabajaba de secretaria en tal empresa, ahora soy abogada-, luego de hablar con esa persona recuerdo de dónde la conozco... Cosas como esas me llena de satisfacción", expresa.

"A mí no me gusta estar acostada ni metida en la casa haciendo oficio", susurra con una sonrisa dibujada en su rostro. Ciertamente, es una mujer inquieta que durante la conversación no deja de girar sobre la silla negra en la que está sentada.

Su mayor inspiración

"Eso no lo escriba, porque me espanta mis novios", dice en forma de chiste y en medio de carcajadas duraderas al hablar del sentimiento amoroso. Es evidente que para esta dama sus grandes amores han sido sus hijos, pues aunque poco menciona del asunto, Gladys es una madre soltera que con coraje levantó a sus muchachos.

"Mi hija Carla tiene 36 años y Juan Manuel 37, en mi vida han representado un papel muy importante, al igual que el resto de mi familia", agrega.

Abriendo paso a la nostalgia, comenta que Carla recientemente emigró a España en busca de mejores oportunidades; "ella es publicista, también trabajaba acá en el periódico en ventas. Recuerdo que empezó en esto solo por ayudarme a mí, pero con el pasar del tiempo le gustó el oficio y fue después cuando estudió la carrera", sonríe con gesto de picardía.

Ha sido tanta la compatibilidad de esta vendedora con sus clientes que ahora muchas de esas personas que también tienen negocios en Madrid se han puesto a la orden para ayudar a su descendiente.

Una infancia en La Marchantica

Esta señora de pequeña estatura, piel morena, contextura gruesa y mirada perspicaz, asegura que vivió su niñez en La Marchantica, municipio Valera, junto a sus padres Marcial Briceño (+) y María de las Mercedes (+), y sus siete hermanos.

"De esa etapa tengo recuerdos hermosos, cuando iba a la iglesia, sobre todo a las misas de aguinaldos. Antes todo era más sano y representaba una gran diversión ir a las plazas, porque Valera era una ciudad limpia y tranquila, con gente buena y trabajadora, las cosas han cambiado", rememora.

En cuanto a su aspecto académico, dice que tiene aprobado su bachillerato y, aunque deseó continuar sus estudios, tuvo que abandonarlos para cuidar de su madre que en ese entonces se enfermó.

Sueños periodísticos

"Yo quería estudiar en una universidad, traté de hacerlo pero no se pudo", comenta, al tiempo que su mirada se cristaliza.

Asimismo, confiesa que su sueño era ser periodista, por esa facilidad que tiene para comunicar.

"Aunque por ahí siempre estudio. He realizado cursos de taquigrafía, redacción, secretariado y hace poco estaba en uno de oratoria, lo quiero terminar porque si me gusta la oratoria", manifiesta.

Reflexiona que como buena católica le teme a las personas deshonestas e hipócritas; "me gusta la gente sincera porque así soy yo, también le tengo miedo a la oscuridad".

Por otro lado, califica como "grave" la situación actual de Venezuela, esperanzada de que pronto mejore. Además, reconoce que su cartera de clientes ha disminuido a raíz de la crisis.

Ahora reside en la parroquia La Beatriz; sus motivaciones se multiplicaron con el nacimiento de su nieta Gissel, bebé de tan solo cinco meses de nacida a quien concede su cariño al llegar a casa.

Gladys Briceño es una dama con temple que decidió hace 37 años dedicarse a la venta de publicidad; quien se la encuentre en la calle podría pensar, por su seriedad a simple vista, que se trata de una persona malhumorada. No es eso, ocurre que va concentrada y con paso veloz a destacar en su trabajo para obtener mayores ganancias, pues sus años de experiencia le han enseñado que "vende más" el que se organiza e insiste hasta lograr convertirse en amigo de los clientes, tras reflejar vitalidad de adolescente.