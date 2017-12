"Gobierno busca alargar diálogo para ganar tiempo"

AGENCIA - El diputado a la Asamblea Nacional (AN), Williams Dávila, presidente de la Comisión Internacional del Parlasur y miembro de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional expresó que “lo que busca Maduro con el diálogo es mantenerse en el poder, que le quiten las sanciones y que le reconozcan la ANC. No está buscando una salida electoral sino apabullar a la oposición” por lo que considera que no habrá una negociación positiva para el pueblo venezolano. Explicó que el objetivo debería ser “proponer acciones que contribuyan a destrabar el problema económico y social que tenemos en Venezuela y no obstaculizarlas".

En relación a la reanudación de las negociaciones en enero aseveró que ya estaba previsto que la reunión no terminara ahí, incluso antes que el representante oficialista Jorge Rodríguez lo anunciara. Según Dávila “más allá de las buenas intenciones, hay un hecho objetivo y es que no le están dando al país una noticia concreta que permita rescatar el ánimo dentro de la población opositora que hoy día se encuentra muy desconcertada”.

A su juicio “allí no hubo un resultado concreto más allá de las palabras y las buenas intenciones, de un proceso serio de negociación”, por lo que considera que “no se le puede dar largas cuando hay desabastecimiento, no hay plata suficiente para comprar comida y hay crisis humanitaria, la gente está sobreviviendo y eso no lo ve Maduro”.