Gobierno debe hacer mejores ajustes económicos

Marianela Mavares | CNP: 6.115 - “Nos hacemos eco del descontento que exterioriza la gente de a pie, quienes necesitan un efectivo para movilizarse y les resulta una odisea, porque tienen que hacer largas colas en los bancos para conseguir solo 10 mil, 20 mil o 30 mil bolívares, que no alcanzan ni para cubrir los gastos de pasajes o tomarse un cafecito”.

La aseveración fue hecha por Rafael Daboín, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Valera (Acoinva), quien dijo que esta es la realidad del trujillano y venezolano en general. A cuyo descontento hay sumarle el maltrato que reciben para conseguir dicho efectivo, sobre todo las personas de avanzada edad, quienes requieren de su pensión para poder subsistir; ellos, son los más vejados cuando hacen colas fueras de los bancos en busca de su pensión, que no se las pagan completa a pesar la directriz emanada del Banco Central de Venezuela (BCV).

Modalidad

Otro caso que se viene presentando en cuanto a la compra, adicionó Daboín-, es la duplicación de precios del producto cuando se van a cancelar con tarjetas de débito o crédito, punto de venta o transferencia, por ejemplo el costo de los huevos es de 300 mil bolívares en efectivo y 550 y más, si se cancela con tarjeta de débito. Esta transacción que se duplica está golpeando aún más el bolsillo de todos los valeranos y venezolanos.

¿Qué origina esta situación?-

-La falta de efectivo y de políticas monetarias claras. Necesitamos estrategias bien definidas en el aspecto monetario. Necesitamos efectivo, que no sabemos a dónde va a parar y los Bancos solo dan la cantidad de dinero ya referida, que no nos sirve ni para remediar los pasajes.

¿Por qué el Banco no pone a circular billetes de mayor denominación?

-Tenemos información del Banco Central de Venezuela (BCV) de una emisión de billetes de de alta denominación pero aún no han llegado, nosotros acá en Trujillo no los hemos visto ni el circulante que veíamos en otrora con mucha fluidez.

Indicó que las personas que tienen efectivo lo cuidan con mucho recelo bien sea para un viaje, una enfermedad u otra emergencia. “Nos hemos convertido en Bancos caseros. Cada quien tiene su reserva de efectivo guardado así sea poco sencillo, porque no quiere salir del mismo.

¿Esa modalidad de convertirnos en Bancos caseros también trae su desventaja porque al final se devalúa?

-Si ese es otro problema, se nos está devaluando la moneda, porque la inflación va a un ritmo muy acelerado y nuestros sueldos o lo que percibimos es demasiado bajo. Demuestra que no hay una relación o correlación entre lo que se gana y se gasta, que no alcanza para comprar. Esa es la situación del venezolano.

¿Qué hacer ante esta realidad económica?

-Mucha gente dice que estamos acorralados, que no hay salida. Yo creo que si hay salida, pero está en manos del Estado, quien debería definir políticas claras en cuanto a la Economía. Mientras, no tengamos una clara y definida política económica no vamos a superar esta situación.

¿Será esta situación una estrategia del gobierno para aplicar una moneda comunal única?

-Con respecto a la moneda comunal han surgido varias alternativas por allí. En Caracas, específicamente en Petare, está funcionando una moneda comunal entre ellos mismos. De hecho, ellos imprimen su moneda equivalente a 5 mil bolívares. Circula de manera interna en la citada localidad, donde tienen un Banco comunal, donde imprimen su moneda y los abastos las reciben sin mayores problemas, pero esto no ha salido a la luz pública de forma nacional porque no es una situación legal.

Dijo que quien debe dictar estas pautas y monedas es el BCV único ente facultado para ejecutar este tipo de acciones.