Gobierno empañó el Día del Educador

Hebert Morillo Carrizo - Hoy 15 de enero es el Día del Educador, sin embargo el gremio docente, luce descontento, sus voceros manifiestan que no hay nada que celebrar, pues consideran que las políticas de gobierno han interferido en una educación de calidad.

“El gobierno empaño el Día del Educador”, mencionó el presidente del Suma-Trujillo José Miguel Briceño, quien comentó que la labor de los profesores ha sido vejada por el modelo gubernamental, lo que ha provocado un deterioro en el sistema educativo.

Al respecto sacó a relucir la transformación curricular que comenzó a regir desde el pasado año escolar, en tal sentido expresó: “Los docentes no fuimos llamados a participar en la transformación curricular, sino que fue una decisión impuesta desde Miraflores”.

Explicó que tal medida perjudica a los estudiantes, quienes a su juicio no reciben una buena educación. Comentó que la cátedra historia fue reducida y ahora solo se habla de 1.999 hasta la actualidad; mientras que física, química y matemáticas fueron condesadas en una sola materia y en Bilogía no hacen las respectivas prácticas, lo cual es perjudicial, ya que estas asignaturas son base para cuando vayan a cursar carreras universitarias.

Docentes desplazados por Chamba Juvenil

Briceño denunció que el gobierno desplazó a los maestros que tienen años de experiencia y estudios de postgrados por los beneficiarios del Plan Chamba Juvenil, que señala el declarante, no cuentan con suficiente formación académica.

“Muchos de los que fueron puestos a dar clases en escuelas públicas por el Plan Chamba Juvenil, abandonaron los salones, argumentaron reposos médicos, pero la verdad es que no tienen formación pedagógicas para impartir asignaturas y mientras tanto los alumnos son los más perjudicados”, manifestó Briceño.

Fuga de talentos

El representante de Suma-Trujillo e incluso señala que el gremio de educadores en Venezuela se debilita, pues muchos docentes han optado por emigrar a otros países, donde son tomados en cuenta como pilares fundamentales para la formación de las nuevas generaciones.

Sostiene que cada vez más académicos renuncian a las escuelas venezolanas y se van en busca de mejores oportunidades, debido al descontento existente en el país, que tiene que ver con la crisis económica, la falta de incentivos laborales y las limitaciones de los maestros al momento de impartir sus conocimientos.

Problemática

El gremialista ve con preocupación el panorama educativo en el país, pues no duda al señalar que las nuevas generaciones no reciben una formación integral, e incluso pierden valiosas horas académicas al no contar con profesores en ciertas asignaturas.

Ante la situación, Briceño considera necesario reestructurar el contenido curricular para asegurar una formación integral a los discentes, también plantea reivindicar al gremio docente y llegar a comunes acuerdos para alcanzar un sistema educativo referencial.

